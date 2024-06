Iconisch rugnummer Toni Kroos nu alweer bezet bij Real Madrid

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en Real Madrid van zaterdagavond op Wembley stond uiteraard vooral in het teken van de cup met de grote oren, maar toch ook van het afscheid van . De middenvelder van Real Madrid speelde zijn laatste wedstrijd in het clubvoetbal en zet na het Europees Kampioenschap in Duitsland een punt achter zijn loopbaan. Zijn rugnummer komt echter niet vrij in de Spaanse hoofdstad. Die heeft al geclaimd.

Kroos was in Madrid in het bezit van een aflopend contract en lang was het de vraag wat hij zou gaan doen. Nog een jaartje in de Spaanse hoofdstad of toch nog een nieuw avontuur aangaan? Hij besloot echter iets heel anders. Kroos kondigde een paar weken geleden zijn afscheid aan. De middenvelder neemt met de Duitse nationale ploeg deze zomer nog deel aan het EK in eigen land, alvorens definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan. Zijn afscheid bij Real Madrid kon haast niet mooier. Na de Spaanse landstitel sleepte de Koninklijke zaterdagavond ook de eindzege van de Champions League in de wacht.

Het middenveld van Real Madrid druipt weliswaar over van het talent, maar Kroos was ook in het afgelopen seizoen een onmisbare schakel. Hij kwam in 48 wedstrijden in alle competities in actie, goed voor één treffer en tien assists. Met zijn vervanging bij Real Madrid lijkt het wel goed te zitten. Trainer Carlo Ancelotti heeft immers de beschikking over Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde en ook Luka Modrić, die er naar alle waarschijnlijkheid nog een jaartje aan vastplakt. Het rugnummer van Kroos heeft in elk geval al een opvolger: Valverde speelt met ingang van volgend seizoen met nummer 8 achterop zijn shirt.

Dat verklapte de Uruguayaan zaterdagavond na afloop van de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund. Daarmee komt er een einde aan het huwelijk tussen Valverde en rugnummer 15, waarmee hij zijn doorbraak beleefde. “Mijn nummer is erg goed. Mijn vrouw vertelde me dat iedereen mijn shirt wil hebben. Het is het nummer waarmee ik mijn droom en mijn tijd bij Real Madrid begon. Over een paar maanden zal ik het veranderen, maar ik heb deze etappe goed afgesloten”, aldus Valverde. De multifunctionele middenvelder staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Real Madrid. Hij droeg inmiddels al 258 keer het shirt van de Europese grootmacht, goed voor 21 doelpunten en 23 assists. Valverde won zaterdagavond voor de tweede keer de Champions League.

❗️Fede Valverde: "My number is very good. My wife told me everyone will want my shirt, it was the number with which I started my dream and my time at Real Madrid. In a couple of months I will change it but I finished this stage in a good way." pic.twitter.com/iLvqDnpkTc — Madrid Universal (@MadridUniversal) June 2, 2024

