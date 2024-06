Hummels moet besluit over toekomst nog nemen, maar twee landen zijn absoluut geen optie

heeft zaterdagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Borussia Dortmund. De Duitse mandekker is in het bezit van een aflopend contract en het lijkt er vooralsnog niet op dat hij een nieuwe overeenkomst aangaat in het Signal Iduna Park. Volgens Fabrizio Romano ligt het niet in de lijn der verwachting dat Hummels een punt zet achter zijn loopbaan. De verdediger zou wel al een streep hebben gezet door twee mogelijke nieuwe bestemmingen.

Hummels doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Bayern München, maar beleefde zijn doorbraak in het shirt van Borussia Dortmund. Die club verruilde hij in de zomer van 2016 voor een bedrag van 35 miljoen euro voor Bayern München, alvorens drie jaar later voor een paar miljoen minder terug te keren in Dortmund. Met zijn 35 jaar is Hummels nog altijd van grote waarde voor Borussia. In het voorbije seizoen kwam hij in veertig wedstrijden in alle competities in actie. In de Champions League miste hij zelfs geen minuut en had hij met een treffer in de halve finale tegen Paris Saint-Germain een groot aandeel in het bereiken van de eindstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Hummels was ook zaterdagavond tegen Real Madrid een van de uitblinkers bij Borussia Dortmund, maar kon niet voorkomen dat de Spanjaarden aan het langste eind trokken. Waar zijn landgenoot Toni Kroos op Wembley zijn laatste wedstrijd in het clubvoetbal speelde, lijkt Hummels nog niet toe aan het einde van zijn loopbaan. “Ik heb nog geen besluit genomen over mijn toekomst”, citeert Romano de verdediger na afloop van het duel met Real Madrid. Volgens de Italiaan lijkt het ‘onwaarschijnlijk’ dat Hummels met pensioen gaat. Romano schrijft tevens dat de Duitser in elk geval niet wil verhuizen naar Saudi-Arabië of de Verenigde Staten. Hummels zet in op een langer verblijf óf een andere Europese club.

Gespeeld met het hart

Hoewel Borussia Dortmund zaterdagavond andermaal onderuit ging in een Champions League-finale - elf jaar geleden ging het op Wembley ook al mis tegen Bayern München - is Hummels te spreken over hoe zijn ploeg voor de dag kwam. “We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld”, liet hij weten aan Ruhr Nachrichten. “We speelden met lef en ons hart, en alles wat daarbij hoort, en met klasse. We lanceerden een aantal ongelooflijke aanvallen, maar we misten de kans om te scoren. Toen maakten we een paar kleine foutjes en op een gegeven moment sloeg Real toe, zoals ze dat al honderd jaar doen.”

🟡⚫️ Mats Hummels on contract due to expire this month: “I’ve not made any decision on my future yet”.



Retirement still looks unlikely for Hummels.



❗️ He doesn’t want any move to Saudi or MLS — BVB or another European club. pic.twitter.com/CSfiIqTAnW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen plaatst cryptische Instagram Story: speculaties over vertrek bij Nederlands elftal

Op Instagram deelt Ian Maatsen een Story die voor raadsels zorgt bij een ander land.