'Manchester City wil profiteren van transfer Mbappé naar Real Madrid'

Manchester City hoopt te profiteren van de aanstaande transfer van naar Real Madrid. De komst van de Fransman zou weleens kunnen betekenen dat de Braziliaan een stuk minder perspectief op speeltijd krijgt bij De Koninklijke, waardoor een transfer naar de kampioen van Engeland weleens uitkomst zou kunnen bieden.

Dat schrijft de Spaanse krant Marca althans. "Er ontstaat beweging rond Real door de komst van Mbappé", signaleert het medium. "Veel clubs beginnen te kijken naar het huidige eerste elftal. Die kunnen ook rekenen, en zien dat een deel van die spelers ontevreden kan gaan zijn over de nieuwe situatie. Dat is een wet in het voetbal", leest het.

Overigens hield Rodrygo zélf in aanloop naar de Champions League-finale van zaterdag, waarin hij het met Real op Wembley opneemt tegen Borussia Dortmund, vol dat hij ook volgend seizoen in Madrid wil zijn. Wel liet hij zich in een interview met GQ Hype lovend uit over de club van trainer Pep Guardiola, waarmee Real afrekende in de halve finale. "Om eerlijk te zijn, wisten we dat zij beter waren. Voor mij is Manchester City het beste team van de wereld, dat het beste voetbal speelt."

Rodrygo staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Real Madrid, dat voor zijn komst 45 miljoen euro overmaakte aan Santos. Dit seizoen speelde de 23-jarige aanvaller in alle competities 50 wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, goed voor zeventien doelpunten en negen assists. De 22-voudig Braziliaans international beschikt in stadion Santiago Bernabéu over een contract dat doorloopt tot medio 2028.