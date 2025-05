Nieuwe beelden: Vaessen zingt én springt mee tijdens lied over Ajax

Sjoerd Mossou heeft zich woensdagavond zitten verwonderen over het optreden van in de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. De doelman van de thuisploeg ging bij beide Amsterdamse doelpunten niet vrijuit, maar staat vanwege zijn wangedrag in de slotfase én na afloop tóch in het middelpunt van de belangstelling. Volgens Mossou speelde Vaessen daarmee ‘onmiskenbaar een cruciale rol in de titelrace’, maar de verslaggever van het Algemeen Dagblad verwacht ook een onderzoek van de tuchtcommissie.

Voor Ajax telde op bezoek bij FC Groningen alleen de winst. De drie punten waren nodig om PSV op één punt te houden en daarmee het kampioenschap in eigen hand te houden. Het duel met FC Groningen eindigde echter in een drama voor Francesco Farioli en zijn manschappen. Thijmen Blokzijl tikte in de negende minuut van de blessuretijd de 2-2 binnen en dompelde Ajax daarmee in diepe rouw. De gemoederen waren op dat moment al hoog opgelopen, nadat Luciano Valente een wilde schop had uitgedeeld aan Jordan Henderson, daarvoor rood kreeg en Vaessen vervolgens met bijna alles en iedereen in Ajax-shirt de confrontatie zocht.

“Vaessen zette de titelstrijd bijna letterlijk in vuur en vlam woensdagavond, toen hij in de ongelooflijke slotfase voor chaos, ruzie en stampij zorgde. Zijn wangedrag zal vermoedelijk een staartje krijgen, maar de FC Groningen-keeper speelde onmiskenbaar een cruciale rol in de titelrace”, zo schrijft Mossou donderdag op de website van het Algemeen Dagblad. “In de slotfase van FC Groningen - Ajax sleurt, duwt, briest en beukt Vaessen als een bezetene over het speelveld, meerdere keren ver zijn doel uit sprintend, voortdurend op zoek naar chaos en controverse. Een kamikazekeeper op oorlogspad”, zo klinkt het.

Na een onnodige overtreding van Josip Sutalo kreeg FC Groningen diep, diep in de blessuretijd nog een uitgelezen mogelijkheid om de bal nog één keer voor het doel te brengen. Vaessen maakte van de gelegenheid gebruik om mee naar voren te gaan. “In zijn knalroze keeperstenue begint hij eerst driftig op en neer te springen, geeft daarna Owen Wijndal een beuk en begint vervolgens aan een staredown met iedere Ajacied die in zijn buurt komt. Achter het doel brult de aanhang van Groningen mee met de ruziënde keeper - en niet veel later ploft de bal in het Amsterdamse doel: 2-2.” Kort daarvoor ‘ontsnapte’ Vaessen nog aan geel, zo constateert Mossou. “De keeper sprint (na de rode kaart voor Valente, red.) zijn doel uit, pakt het shirt van tegenstander Kenneth Taylor vast en grijpt de Ajacied schreeuwend bij de keel.”

Vaessen zingt mee met ‘En wie niet springt die is een Jood’

Vaessen werd even later alsnog op de bon geslingerd vanwege een beuk die hij uitdeelt aan Wijndal. Luttele tellen later ploft de bal in het net. “Als de wedstrijd een paar minuten later definitief is afgelopen, is de hitsige sfeer nog steeds niet bedaard. Meteen na het laatste fluitsignaal ontstaat er een massale, foeilelijke ruzie op het veld, compleet met duw- en trekwerk van beide kanten. Niet toevallig is wederom een man in een roze keeperspak het middelpunt.”

Vaessen deelt daarbij klappen uit aan Félipe Sanchez Mateos, een van de assistenten van Farioli. “Een onderzoek van de tuchtcommissie kan haast niet uitblijven”, zo verwacht Mossou. “En na afloop duiken ook nog eens beelden op van de doelman die uitbundig het lied ‘En wie niet springt die is een Jood’ meezingt met de Groningse aanhang. Over Vaessens wangedrag is het laatste woord nog lang niet gezegd. Maar onmiskenbaar heeft de keeper van FC Groningen een cruciale rol gespeeld in de titelrace, nota bene zonder noemenswaardig de bal aan te raken.”

Vaessen die vol inslaat op iemand die op de grond ligt. Ik neem aan dat dit een serieus staartje krijgt @KNVB

