Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor vijf nieuwe namen tegen Twente

Zondag staat de laatste speelronde van dit Eredivisie-seizoen op het programma. PSV is titelfavoriet na het Groningse debacle van Ajax afgelopen woensdag. De Amsterdammers speelden in de absolute slotfase gelijk (2-2). Met het oog op de beslissende ronde, waarin Ajax bij een misstap van PSV nog steeds kampioen kan worden, werpt FCUpdate een blik op de verwachte opstelling van Francesco Farioli. Naar verwachting staan er liefst vijf andere namen op het formulier, ten opzichte van de wedstrijd in Groningen.

Ajax was vier wedstrijden geleden nog de koploper van de Eredivisie, met een voorsprong van negen punten op PSV. Hoewel er niet over de titel gesproken werd bij Ajax, koerste de formatie van Farioli af op het kampioenschap. Na twee gelijke spelen en twee verliespartijen in de volgende wedstrijden hangt de vlag er inmiddels heel anders bij. PSV staat met nog één wedstrijd te gaan bovenaan.

Artikel gaat verder onder video

Fans van de Amsterdamse club moeten hun hoop vestigen op het Sparta Rotterdam van hun voormalige trainer Maurice Steijn. De Spartanen nemen het in eigen huis op tegen PSV. Elk puntverlies kan Ajax de titel opleveren, mits er thuis gewonnen wordt van FC Twente.

LEES OOK: Verweij: 'Als hij niet op de bank had gezeten, had Ajax gewonnen van Groningen'

Vijf wijzigingen, waarvan één noodgedwongen

Net als in de dramatische wedstrijd tegen FC Groningen staat Remko Pasveer tegen Twente waarschijnlijk weer onder de lat. Farioli kiest net als in die wedstrijd voor het centrale duo van Josip Sutalo en Jorrel Hato, die doorschoof vanaf de linksbackpositie. Jorthy Mokio vulde die plek afgelopen woensdag in, maar werd in de tweede helft vervangen door Owen Wijndal. Naar verwachting is Wijndal tegen Twente basisklant. Anton Gaaei is geschorst en zodoende is Lucas Rosa de verwachte rechtsback.

Op het middenveld zal Farioli één positie wijzigen. Jordan Henderson en Kenneth Taylor blijven staan, maar Davy Klaassen vervangt Kian Fitz-Jim in de basis. Voorin zal alleen Mika Godts blijven staan. Wout Weghorst, die scoorde tegen Groningen en Steven Berghuis, die de assist gaf, zullen waarschijnlijk in de basis staan in plaats van Brian Brobbey en Bertrand Traoré.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Hato, Wijndal; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax ontvangt open sollicitatie voor terugkeer van uitblinkende aanvaller 🔗

👉 Johan Derksen heeft duidelijke boodschap voor Sjaak Swart na tirade over arbitrage 🔗

👉 Ajax-watcher komt met onheilspellende voorspelling: 'Recept voor gedonder' 🔗

👉 Ajax-fans kunnen mededeling KNVB niet geloven 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗