Depay krijgt ineens flink verwijt na derde gele kaart van het seizoen

Voormalig PSV-middenvelder heeft uitgehaald naar . De Oranje-international kreeg tegen Red Bull Bragantino zijn derde gele kaart van het seizoen en is zodoende geschorst voor de uitwedstrijd tegen Ceará. Volgens Vampeta was dit een bewuste actie van Depay.

Depay en Corinthians namen het in de nacht van zondag op maandag in eigen huis op tegen Red Bull Bragantino. Niet alleen ging het duel voor Corinthians met 1-2 verloren, ook pakte de spits vlak voor tijd zijn derde gele kaart van het seizoen. Daardoor is hij geschorst voor de volgende competitiewedstrijd, uit bij Ceará. Vampeta, die tussen 1994 en 1998 onder contract stond bij PSV, stelt dat Depay zich bewust heeft laten schorsen.

“Depay kreeg een onnodige kaart”, begint de oud-middenvelder in het radioprogramma Jovem Pan. “Hij werd zelf neergehaald, dus er was geen enkele reden om verhaal te gaan halen. Toch liep hij op zijn tegenstander af en gaf hem een duw. Het leek bijna opzet. Toen ik het live zag, was mijn eerste vraag: ‘Is dit zijn derde gele kaart?’ En dat bleek zo te zijn.” Vampeta noemt de kaart van Depay ‘geforceerd’. “Ik ben zelf voetballer geweest, en ik zeg je: dit slaat nergens op. Fabinho maakte de overtreding, de scheidsrechter floot ervoor, en toch besloot Memphis op te staan en de confrontatie te zoeken.”

Voor Depay is dit alweer de tiende uitwedstrijd van Corinthians waarin hij niet in actie zal komen. In het staatskampioenschap van São Paulo kreeg hij regelmatig rust in uitwedstrijden, terwijl hij in andere uitduels met kleine blessures kampte.

Meer ophef rondom Depay

Vorige week bestond er ook al de nodige ophef rondom de persoon van Depay, toen hij niet kwam opdagen op de training. Het vermoeden is dat dit te maken heeft met de geluiden dat Corinthians een schuld heeft bij het bedrijf dat de beveiliging van de spits regelt. Inmiddels zou die schuld zijn afbetaald, waarna Depay weer op het trainingsveld verscheen. Ook zijn achterstallige salaris zou zijn uitgekeerd.

