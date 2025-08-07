Live voetbal

Ballon d’Or-nominaties bekend: twee Nederlanders in de race

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk tegen Fulham
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 16:08

France Football heeft donderdagmiddag de nominaties voor de Ballon d’Or bekendgemaakt. Van de dertig genomineerden, zijn er met Denzel Dumfries en Virgil van Dijk twee Nederlanders die kans maken op de prestigieuze prijs.

In september zal zoals ieder jaar de Ballon d’Or worden uitgegeven. Op de uitreiking in Parijs zal worden bepaald wie de opvolger wordt van Rodri. De Spanjaard stond dit seizoen lang aan de kant met een blessure en is door France Football zodoende niet opgenomen bij de dertig kanshebbers voor de prestigieuze individuele prijs.

Artikel gaat verder onder video

Met Van Dijk en Dumfries heeft Nederland twee vertegenwoordigers onder de genomineerden. Van Dijk was afgelopen seizoen de absolute leider in het elftal van Liverpool dat zich kampioen van Engeland kroonde, terwijl Dumfries een belangrijke rol speelde bij Internazionale in het bereiken van de finale van de Champions League.

Of Van Dijk en Dumfries daadwerkelijk kans maken op het binnenslepen van de Ballon d’Or, valt nog te bezien. Ze krijgen namelijk concurrentie van onder meer Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Mohamed Salah, Raphinha en Kylian Mbappé. Misschien wel de meest opvallende naam op de lijst is die van Scott McTominay, die Manchester United vorige zomer verruilde voor Napoli.

