El Yaakoubi kondigt verrassende reactie op Tim Hofman (BOOS) aan

komt donderdagavond met een reactie op de aantijgingen van Tim Hofman in het BNNVARA-programma BOOS. De momenteel clubloze voetballer gaat in zijn eigen programma ‘BLIJ’ in gesprek met Hofman, zo kondigt hij aan op zijn Instagram-account.

El Yaakoubi ligt onder vuur na onthullingen van BOOS en Follow the Money over zijn stichting en commerciële onderneming, beide opererend onder de naam Durf te Dromen. De organisaties ontdekten dat El Yaakoubi scholen en gemeentes mogelijk heeft misleid door liefdadigheid en commerciële activiteiten door elkaar te laten lopen. Scholen dachten samen te werken met een stichting voor kwetsbare jongeren, terwijl ze in werkelijkheid tienduizenden euro’s betaalden aan zijn commerciële bedrijf. Lees hier het volledige artikel over de aantijgingen richting El Yaakoubi.

“Veel mensen geven aan: waarom ga je nou niet met Tim Hofman in gesprek? Dit is Tim Hofman, en welkom bij ‘BLIJ’ als reactie op BOOS. Dit gaat veel verder dan alleen mij, en dit raakt niet alleen mij”, zegt El Yaakoubi in de eerste seconden van de aankondiging. Vervolgens klinkt een telefoongesprek met Hofman. “Had je me trouwens niet eerder kunnen bellen? Dat je eerst even al mijn mensen gaat bellen en noem het maar op”, hoor je de profvoetballer zeggen.

“Zo werkt het toch niet? Ik krijg toch eerst tips en aanwijzingen…”, vertelt de presentator van BOOS. Het beeld schakelt weer naar El Yaakoubi. “Jullie weten: ik zwijg niet bij onrecht. Redouan, dit vertel jij wel en dit benoem jij wel, maar is het wel echt zo?”, aldus de oud-speler van onder meer Excelsior, Telstar en RKC. De hele video is donderdagavond, om 20.00 uur, te zien op het YouTube-kanaal van El Yaakoubi.