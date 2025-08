Aantijging richting El Yaakoubi bekend, speler betaalt vlak voor onthulling duizenden euro's

ligt onder vuur na onthullingen van onderzoeksplatform Follow The Money en het BNNVARA-programma BOOS. De momenteel clubloze verdediger richtte in 2020 de stichting Durf te Dromen op om kinderen in achterstandswijken te helpen, maar blijkt tegelijkertijd een commerciële onderneming te hebben opgezet met een soortgelijke naam (DTD). Via die bv incasseerde hij minstens een miljoen euro aan onderwijsgelden, zonder dat scholen doorhadden dat ze met een bedrijf werkten.

Terwijl El Yaakoubi zich presenteerde als maatschappelijk boegbeeld met de stichting Durf te Dromen (opgericht in 2020), richtte hij in stilte eerst een eenmanszaak (2021) en later een besloten vennootschap (2025) op met een vergelijkbare naam: DTD. Daarmee verkocht hij onderwijsprogramma’s aan scholen, terwijl de stichting via subsidies en donaties eveneens financiering ontving. In totaal stortte El Yaakoubi 540.000 euro in zijn bv.

De naam bleef bij alle entiteiten identiek, waardoor het voor opdrachtgevers niet duidelijk was of ze met een stichting of commercieel bedrijf te maken hadden. Er werd gewerkt met één logo, één website, en personeel verscheen op scholen in kleding van de stichting – ook wanneer het commerciële opdrachten betrof.

Scholen wisten van niets

Het Utrechtse scholenbestuur NUOVO maakte alleen al in het afgelopen schooljaar ruim één miljoen euro over aan El Yaakoubi’s commerciële bv. Zo werd 225.000 euro betaald voor het programma Taalrijk Dromen. NUOVO verklaart 'altijd in de veronderstelling te zijn geweest' dat het samenwerkte met de stichting. In eerste instantie werden contracten ook met de stichting gesloten, waarna stilzwijgend de contractpartij werd gewijzigd naar de eenmanszaak en later naar de bv – zonder dat de scholen hierover geïnformeerd werden.

Ook scholenkoepel PCOU Willibrord werkte met El Yaakoubi’s organisatie. Daar is sprake van vergelijkbare verwarring: schooldirecteuren en zelfs het bestuur spraken consequent over een samenwerking met de stichting, terwijl in werkelijkheid facturen afkomstig waren van een commerciële partij. Sommige lessen op de scholen werden bovendien verzorgd door vrijwilligers die zich niet bewust waren van het commerciële karakter van hun werk.

Naast inkomsten uit de bv, ontving de stichting Durf te Dromen ook aanzienlijke subsidies. Zo kende de gemeente Utrecht in 2024 een subsidie van 225.000 euro toe uit het wijkfonds Samen voor Overvecht. In totaal heeft de gemeente ruim drie ton bijgedragen. In de subsidieaanvragen werd nergens melding gemaakt van de commerciële bv. Andere geldschieters, zoals het Oranje Fonds (50.000 euro), zeggen eveneens niet op de hoogte te zijn geweest van de constructie.

Reactie El Yaakoubi

El Yaakoubi ontkent dat sprake is van belangenverstrengeling, maar erkent dat het gebruik van dezelfde naam voor stichting en bedrijf tot verwarring heeft geleid. Volgens hem was dat een beginnersfout. "Had ik een andere handelsnaam moeten gebruiken? Ja. Was ik onwetend? Ja."

Hij benadrukt dat DTD en de stichting aparte entiteiten zijn en dat betrokkenen hierover zijn geïnformeerd. Tegelijkertijd weigerde hij financiële documenten te delen die duidelijkheid konden verschaffen over zijn eigen inkomsten, zoals salarisstroken, urenspecificaties en jaarrekeningen.

Opmerkelijk is dat El Yaakoubi vlak voor de uitzending van BOOS via zijn bv ruim 5800 euro uitgaf aan een persoonlijke mediatraining. Die werd verzorgd door Martin van Putten, voormalig CDA-spindoctor. De factuur werd per ongeluk naar de journalisten van BOOS gestuurd.

De factuur voor de mediatraining

Onder druk van de onthullingen heeft scholenbestuur NUOVO de samenwerking met El Yaakoubi inmiddels beëindigd. De gemeente Utrecht noemt de constructie 'onwenselijk' en gaat de subsidieverlening opnieuw bekijken. Het Oranje Fonds past zijn voorwaarden aan om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.