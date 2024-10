El Yaakoubi onthult met welke Eredivisieclubs hij heeft gesproken: 'Die stap had ik wel zien zitten'

onthult bij ESPN dat hij de afgelopen maanden met zowel RKC Waalwijk als PEC Zwolle over een contract heeft gesproken. De 28-jarige verdediger vertrok afgelopen zomer bij Excelsior, waarmee hij via de play-offs degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

Drie jaar speelde El Yaakoubi voor de Kralingers, waar hij het zelfs tot aanvoerder schopte. Die rol werd hem echter ontnomen toen hij weigerde met de zogeheten OneLove-band te spelen, wat hem niet in de koude kleren ging zitten: "Ik heb gemengde gevoelens. Ik ben hier binnengekomen als aanvoerder, ik ben gepromoveerd, het aanvoerderschap is me op een gegeven moment ontnomen, ik moest hier toch nog een jaar gaan voetballen terwijl ik dat om eerlijk te zijn op voorhand niet wilde. Dan moet je toch de knop omzetten voor jezelf", sprak El Yaakoubi na afloop van de met 4-1 verloren wedstrijd tegen NAC Breda die het lot van Excelsior bezegelde.

Bij ESPN legt El Yaakoubi uit dat hij in afwachting van een nieuwe club zijn conditie op peil houdt bij Jong FC Utrecht. "Ja, er is wel zeker interesse geweest uit de Eredivisie. Ik heb twee, drie clubs gesproken." Dat het tot dusverre niet tot een contract is gekomen ligt deels aan hemzelf, zegt El Yaakoubi: "Misschien ook een klein beetje koppigheid dat ik in de veronderstelling was een klein stapje te kunnen maken, na twee jaar Eredivisie."

El Yaakoubi mikt op Eredivisieclub tussen plek negen en vijftien

"RKC is een prachtige club hoor, maar dan kom je wel een beetje in hetzelfde riedeltje waar ik bij Excelsior in heb gezeten. Ik dacht eigenlijk: misschien kan ik naar een club tussen plek negen en vijftien, om daar weer een stapje te maken." Dat hij afgelopen zomer met een blessure kampte én 'een klein beetje voetbalmoe' was, hielp El Yaakoubi bepaald niet in de zoektocht naar een nieuwe werkgever. "Ik heb in die tijd ook met PEC Zwolle gesproken, maar daar is het uiteindelijk niet van gekomen. Die stap had ik wel zien zitten, omdat ik ook vind dat ze leuk voetbal spelen, ze willen ook graag voetballen. In dat opzicht ben ik misschien ook wel een moderne centrale verdediger, niet zo'n grote verdediger. Ik ben ook wel graag aan de bal, dat zie ik bij PEC ook terug. Dus dat was zeker een leuke stap geweest", meent El Yaakoubi.

Redouan El Yaakoubi traint inmiddels mee bij Jong FC Utrecht, maar sprak met RKC en PEC Zwolle. 👀



"Misschien een beetje koppigheid." — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024

