Dijkhuizen reageert op clash met El Yaakoubi: ‘Hij was gekrenkt in zijn trots’

Marinus Dijkhuizen heeft voor het eerst gereageerd op de pittige uitlatingen die deed na de degradatie van Excelsior. De voormalig oefenmeester van de Rotterdammers geeft aan dat hij 28-jarige verdediger niet meer heeft gesproken, maar benoemt dat El Yaakoubi rancuneus is geworden na het afpakken van de aanvoerdersband.

El Yaakoubi was aanvoerder van Excelsior, maar moest de aanvoerdersband aan het einde van het seizoen 2022-2023 inleveren omdat hij weigerde een speciale OneLove-band te dragen. Afgelopen seizoen degradeerde Excelsior naar de Keuken Kampioen Divisie, waarna de voormalig aanvoerder leegliep voor de camera van ESPN.

“Het heeft niet aan de spelersgroep gelegen. Ik heb dit jaar met name gehoord dat ik de spiegel moet pakken voor mezelf; ik denk dat heel veel mensen nu de spiegel mogen pakken, als het gaat om bepaalde beslissingen die zijn gemaakt en de manier waarop we met mensen zijn omgegaan. Onder andere met mij. Misschien praat ik nu iets te veel en is dat onverstandig, maar het zou ook aan me knagen als ik het niet zou zeggen” sprak hij destijds.

Dijkhuizen weet niet op wie El Yaakoubi doelde in zijn interview. “Dat weet ik niet, dat zou je aan hem moeten vragen”, vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. “Maar dat kan ik zijn, dat kan de directie zijn, dat kan de club”, aldus Dijkhuizen, die het niet aan El Yaakoubi gevraagd heeft. “Ik heb hem niet meer gesproken nee. Daar had ik geen behoefte aan. Ik voel me inderdaad wel aangesproken.”

Dijkhuizen haalde El Yaakoubi naar Excelsior

De voormalig oefenmeester van Excelsior vindt de uitspraken van El Yaakoubi wel pijnlijk. “Ik heb hem drie jaar geleden persoonlijk gehaald bij Telstar na een tip van Rick Kruys. Hij zei: je moet El Yaakoubi nemen. Dus ik ben me in hem gaan verdiepen en ik heb hem gehaald. Hij was niet heel bekend bij Telstar, maar hij heeft het de eerste twee jaar geweldig gedaan bij ons. Met name ook in de finale tegen ADO. Het tweede jaar in de Eredivisie goed. Veel positiviteit gekregen voor zijn eigen stichting, via de club en ook dankzij de club en ons.”

El Yaakoubi gekrenkt in zijn trots

Dijkhuizen weet dat het allemaal begonnen is nadat de directie besloot om de aanvoerdersband af te pakken van El Yaakoubi. “Daardoor is hij vrij rancuneus geworden”, stelt de 52-jarige clubloze trainer. “Na het tweede jaar heb ik aan de technisch directeur geadviseerd om afscheid te nemen van hem op dit moment. Ik merkte aan hem dat het bleef sudderen. Ik zag hem nog steeds als mijn aanvoerder, maar het bleef hem dwarszitten. Hij was gekrenkt in zijn trots”, besluit Dijkhuizen.

Marinus Dijkhuizen over clash met Redouan El Yaakoubi 💥



