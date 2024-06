Harry van der Laan vol walging: 'Wat een jankerd, hij is een moordenaar voor je elftal!'

Harry van der Laan heeft zich enorm gestoord aan de interviews die Excelsior-speler heeft gegeven na afloop van de wedstrijd tussen de Rotterdammers en NAC Breda. De centrale verdediger liep na de degradatie leeg voor de camera's van ESPN en Rijnmond een stelde dat de degradatie van Excelsior niet aan de spelersgroep lag.



"Wat een jankerd, wat een gelul joh", reageert Van der Laan in het programma FC Rijnmond als de beelden van El Yaakoubi op het scherm verschijnen: "Sjonge jonge, wat een slecht interview was dit zeg! Hij steekt een zwaard in de rug van de coach (Marinus Dijkhuizen, red.), dat kan je uit dit interview opmaken. Hij is een moordenaar voor je elftal. Hij heeft niet gepresteerd. Hij heeft het over een spiegel, daar moet hij zelf eens in gaan kijken", begint Van der Laan met het opsommen van dingen die El Yaakoubi dit seizoen fout heeft gedaan: "Verdedigend heeft hij onwijs vaak steken laten vallen. Aanvallend is hij kopsterk, maar verdedigend totaal niet."

De analyticus, die zelf in het verleden onder meer uitkwam voor Feyenoord, vervolgt: "Ze (tegenstanders, red.) hebben ballen aan alle kanten binnen kunnen koppen dit seizoen, die hoekschoppen en vrije trappen. Dat moet hij regelen! Hij moet blijkbaar een aanvoerdersbandje hebben om leiding te kunnen geven achterin. Hem is toen die band ontnomen, daar was ik het volledig mee eens. We leven in 2024, hij mag wel een beetje moderner gaan denken in die dingen", doelt Van der Laan op het dragen van de OneLove-aanvoedersband.

Van der Laan is vernietigend over El Yaakoubi, die zondag na afloop van de degradatie van Excelsior leegliep tegenover ESPN: Één ding is zeker: het heeft niet gelegen aan de spelersgroep dit jaar. Aan wie het wel lag? Dat laat ik graag in het midden. Ik weet dat dit soort antwoorden het mooist zijn om van mij te krijgen, maar omdat ik nu in mijn emotie zit wil ik daar niets over kwijt. Het heeft niet aan de spelersgroep gelegen. Ik heb dit jaar met name gehoord dat ik de spiegel moet pakken voor mezelf; ik denk dat heel veel mensen nu de spiegel mogen pakken, als het gaat om bepaalde beslissingen die zijn gemaakt en de manier waarop we met mensen zijn omgegaan. Onder andere met mij", zei El Yaakoubi zondag onder meer.