Redouan El Yaakoubi komt met reactie op aantijgingen Tim Hofman

heeft op Instagram gereageerd op de video van Tim Hofman, waarin hij te kennen gaf graag in gesprek te willen met de profvoetballer. De oud-speler van onder meer RKC Waalwijk en Excelsior wordt door Hofman beschuldigd van onder meer belangenverstrengeling, maar daar is hij het niet mee eens.

Hofman publiceert normaal gesproken iedere woensdag om 13.30 uur een nieuwe aflevering van BOOS, waarin hij misstanden in de maatschappij aankaart. Afgelopen week verscheen er echter geen nieuwe aflevering. Hofman is momenteel namelijk met twee verhalen bezig die wat meer tijd kosten, waarvan er een over een profvoetballer gaat. Woensdag is dus duidelijk geworden dat het El Yaakoubi betreft.

In een Instagram-video richt de presentator zich namelijk tot de centrale verdediger. “Beste Redouan, Tim hier, vanaf de redactie van BOOS. Zoals je weet maken we een aflevering over jouw Stichting ‘Durf te Dromen'. Wij ontdekten namelijk met Follow the Money dat achter de barmhartigheid van de stichting ook een heel lucratief verdienmodel schuilt en dat er alleen al in 2024 een miljoen euro belandde bij een schaduwbedrijf op jouw naam. Terwijl betrokkenen in de waan zijn dat het geld bij het goede doel belandt.”

“Nou, daar hadden wij vragen over", vervolgt Hofman. "We hebben schriftelijke wederhoor ontvangen, maar daarin mist belangrijke informatie. We hebben je daarna gemaild, maar je reageert niet meer. We hebben je gebeld, maar krijgen meteen je voicemail. We zijn ook langs je kantoor geweest, maar daar was je niet. We willen graag alsnog met je in gesprek op camera om het hele verhaal te kunnen vertellen. Laten we dus een afspraak maken, jij en ik. Het gaat om veel publiek geld. Je hebt ons mailadres, we horen je graag”, aldus de tv-persoonlijkheid.

El Yaakoubi supererg geraakt door Hofman

"Vandaag moet ik iets delen met jullie wat mij persoonlijk supererg raakt. Ik ben het onderwerp geworden van een onderzoek vanuit het programma BOOS van BNNVARA", begint El Yaakoubi zijn reactie op Hofman. "Ze hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar zowel onze stichting Durf te Dromen als mijn onderneming DTD. Volgens hun informatie zou er sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling of zelfs persoonlijk financieel voordeel vanuit de stichting.”

"Laat ik direct heel duidelijk zijn: ik herken me niet in deze suggesties. Niemand binnen onze organisatie, ook ik niet, heeft zich hieraan schuldig gemaakt. Ik kies ervoor om dit in alle openheid en op mijn eigen manier met jullie te delen voordat er eventueel iets naar buiten komt", gaat hij verder in een uitgebreide video op Instagram.

El Yaakoubi geeft aan dat hij deze keuze niet uit angst maakt, maar juist uit verantwoordelijkheid tegenover de jongeren, samenwerkingspartners, familie en vrienden. "En vooral iedereen uit de wijk Overvecht. Ook tegenover iedereen die zich volledig heeft ingezet voor dit prachtige initiatief", stelt de 29-jarige verdediger met Marokkaanse roots vervolgens.

El Yaakoubi gelooft in transparantie