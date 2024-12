BOOS-uitzending dwingt Tim Hofman en ouders tot drastische veiligheidsmaatregel

Tim Hofman en zijn ouders hebben de afgelopen dagen hun huis moeten verlaten vanwege veiligheidsredenen. Dit volgt op de recente uitzending van het programma BOOS, waarin de harde kern van Feyenoord onder de loep werd genomen. Volgens zijn broers Sam en Rijk Hofman was het besluit noodzakelijk om de veiligheid van de familie te waarborgen.

In de podcast BROERS, komt de situatie rondom Tim Hofman maandag ter sprake. “Onze ouders en broertje mochten eventjes niet meer thuis wonen”, zegt Rijk. “We gaan niet het nieuwe adres zeggen. Het was voor hun veiligheid. We weten niet of er echt iets zou gebeuren, ons broertje gaat ook wel eens naar een Feyenoord-wedstrijd”, vervolgt hij.

In de BOOS-uitzending, die op donderdag 28 november online kwam op YouTube, kaartte Hofman, in samenwerking met het NRC, diverse problemen binnen de harde kern van Feyenoord aan. In de aflevering ging het onder meer over geweld, antisemitisme en homofobie.

Er ontstond enige ophef na de uitzending, waardoor Hofman en zijn ouders dus enkele dagen op een ander adres moesten verblijven. Hofman kreeg eerder te maken met een bedreiging. Chris T. uit Breda kreeg een celstraf van vijf jaar met tbs opgelegd na een moordpoging om de 36-jarige journalist.

