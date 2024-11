'Harde kern Feyenoord bemoeide zich met opstelling en lekte gevoelig nieuws'

In de nieuwste uitzending van BOOS worden opmerkelijke onthullingen gedaan over de relatie tussen Feyenoord en de radicale delen van de harde supporterskern. In een poging om gewelddadige uitingen van de harde kern te verminderen, kregen supporters bepaalde gunsten van de clubleiding. Volgens Peter Groenendijk, journalist van het AD Rotterdam, gingen de supporters steeds meer verlangen en bemoeiden ze zich zelfs met de opstelling.

“Feyenoord worstelt al jaren met die radicale tak van de harde kern”, legt Groenendijk uit. Hij schrijft voor de regionale editie van het AD over lokale politiek in Rotterdam. “Feyenoord heeft weleens periodes gehad waarin het zich heel stevig afkeerde van die groep, maar heeft in de loop der jaren vaker de tactiek gebruikt om te proberen in overleg te blijven. In de afgelopen vijftien jaar is meermaals geprobeerd toenadering te zoeken tot die groep en overleggen te hebben, bijvoorbeeld in het stadion of in het hoofdkantoor van de veiligheidsregio.”

Feyenoord hoopte dat het radicale deel van de harde kern ‘zich een klein beetje zou inhouden’, in ruil voor wat kleine gunsten. “Dat wordt niet per se hard uitgesproken en wordt niet zwart op wit gezet, maar er is dan wel een gemeenschappelijke gedachte”, weet Groenendijk. “Maar je ziet dat de vooruitgeschoven posten van de harde kern steeds meer gaan vragen en verwachten. Ze gaan dingen vragen waarvan Feyenoord zegt: ‘Dit kan niet.’”

Journalist Tim Hofman vraagt of Groenendijk een voorbeeld heeft. “Jazeker. Er zijn periodes geweest waarin deze mensen zich ook begonnen te bemoeien met de opstelling en waarin ze zoveel wisten van de club dat ze ook gewoon wisten wat spelers verdienden. Soms brachten ze dingen daarover naar buiten. Feyenoord wist dus dat ze die kennis hadden. En kennis is macht.”

Reactie van Feyenoord

In de aanloop naar de uitzending kwam Feyenoord al met een uitgebreid statement. De club zei een 'eenzijdig beeld' te verwachten, 'mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek'. Feyenoord benadrukte de eigen successen in het verminderen van incidenten, boetes en het verbeteren van de wedstrijdbeleving. Feyenoord zet zich in voor een gastvrije en veilige omgeving voor alle supporters, met een cruciale rol voor de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO). Deze onderhouden nauwe contacten met diverse supportersgroepen, wat spanningen voorkomt en oplossingen bevordert.

Daarnaast investeert Feyenoord jaarlijks miljoenen in veiligheid en gastvrijheid, met honderden extra medewerkers per wedstrijd. Ook claimt de club een voortrekkersrol in de bestrijding van discriminatie en antisemitisme, onder meer via educatieve workshops en samenwerkingen met organisaties als de Anne Frank Stichting. Internationaal wordt Feyenoord erkend om deze aanpak, zoals blijkt uit uitnodigingen voor VN- en Europese bijeenkomsten.

