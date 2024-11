Tim Hofman deelt foto's van intimidatie na uitzending over Feyenoord

Na de publicatie van de uitzending van BOOS over Feyenoord heeft presentator Tim Hofman te maken met intimidaties. Via sociale media deelt Hofman beledigingen en dreigende teksten die hij heeft ontvangen. Ook plaatst hij een foto van een Feyenoord-fan die zich heeft gemeld bij het hoofdgebouw van BNNVARa in Hilversum.

Hofman deelt op sociale media enkele reacties die volgden op de aankondiging van dinsdag over de uitzending die donderdag om 16.00 uur werd getoond. "We komen hem halen", staat in een van de reacties. "Met bepaalde personen kan je je beter niet bemoeien, Tim", luidt een andere reactie. Weer een ander wenst Hofman 'een mes tussen zijn linkse ribben' toe.

Op het Instagram-account van de fangroep Rotterdam Radicals, die in de aflevering wordt benoemd, is een foto geplaatst van een onherkenbare man die voor het hoofdgebouw van BNNVARA staat. Hofman heeft die foto gezien en plaatst hem op zijn eigen account op X.

