Tim Hofman ontmaskert Nederlandse profvoetballer in nieuwe BOOS-aflevering

Tim Hofman werkt momenteel hard aan een BOOS-aflevering over een Nederlandse profvoetballer, zo maakt de presentator bekend via social media. De voetballer zou zich voordoen als weldoener, maar verdient via een geheime bv miljoenen aan nietsvermoedende scholen.

Hofman publiceert normaal gesproken iedere woensdag om 13.30 uur een nieuwe aflevering van BOOS, waarin hij misstanden in de maatschappij aankaart. Deze week zal er echter geen nieuwe aflevering verschijnen, zo maakt Hofman dinsdag bekend. Hij is momenteel namelijk met twee verhalen bezig die wat meer tijd kosten, waarvan er een over een profvoetballer gaat.

“We maken het verhaal samen met Follow the Money”, begint Hofman in een video op Instagram. “Het gaat over een bekende voetballer die zich naar de buitenwereld profileert als weldoener, maar een geheime bv blijkt te hebben. Met die bv factureerde hij alleen in 2024 al een miljoen euro aan nietsvermoedende scholen.” De aflevering over de profvoetballer zal over twee weken, op woensdag 6 augustus, online verschijnen. Het is nog niet duidelijk om welke voetballer het gaat.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat Hofman zich met BOOS mengt in de voetballerij. Afgelopen november werd een aflevering over Feyenoord uitgezonden. Daarin werd onder meer een boekje opengedaan over de betrokkenheid van de harde kern bij verschillende aspecten van de club.

