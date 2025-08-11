Live voetbal

Feyenoord heeft parel binnen: 'Er zijn maar weinig spelers die dat kunnen'

Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Mingus Niesten
11 augustus 2025, 09:21

Theo Janssen is zeer lovend over Sem Steijn, die zaterdag direct in zijn eerste competitieduel voor Feyenoord een doelpunt maakte. Zijn goal tegen NAC was een vrije trap en de analist ziet in Steijn een specialist.

Na zijn 24 doelpunten van het afgelopen seizoen, toen nog bij FC Twente, maakte Steijn voor tien miljoen de overstap naar De Kuip. De 23-jarige middenvelder moest de doelpunten gaan maken, die Igor Paixão en eerder ook Santiago Giménez voor hun rekening namen. Steijn liet gelijk zijn voeten spreken in zijn eerste officiële Eredivisiewedstrijd voor Feyenoord. Na drie minuten schoot hij al een vrije trap tegen de touwen.

"Steijn laat meteen zien dat hij goals kan maken voor Feyenoord", analyseert Theo Janssen bij Studio Sport op zondagavond. De oud-voetballer wil vooral even stilstaan bij de manier waarop Steijn dat doelpunt maakt. "Fantastische vrije trap, met de juiste snelheid. Pierre van Hooijdonk kon dat op dezelfde manier. Er zijn maar heel weinig mensen die de bal kunnen laten dalen", vindt Janssen, die zelf voorheen ook een begenadigd vrijetrappennemer was. "Steijn laat zien dat hij een specialist is."

Janssen ziet de ploeg van Van Persie dan ook hoge ogen gooien dit seizoen, met de topscorer van 2024/25 in de selectie. "Feyenoord is een stugge ploeg, maar wel met kwaliteiten." Zij zijn volgens de analist echter niet topfavoriet nummer één voor de landstitel. "Ik zie momenteel wel PSV het meeste swingen." Die club stal de show door direct met 6-1 van Sparta te winnen."

