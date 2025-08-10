Perez ergert zich rot aan ‘rukteam’: ‘Hoe kan dat nou?!’

Kenneth Perez is absoluut niet onder de indruk van Fenerbahçe, zo stelt hij in Dit Was Het Weekend. Volgens de analist is Feyenoord het aan zijn stand verplicht om te winnen van de Turkse topclub.

Feyenoord werd in de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan het Fenerbahçe van José Mourinho. Afgelopen week wist de ploeg van Robin van Persie in eigen huis met 2-1 te winnen van de Turken, terwijl dinsdag de return wacht in Istanbul. Karim El Ahmadi geeft zondagavond aan dat hij Fenerbahçe ‘met alle respect’ niet van Champions League-niveau vond in de heenwedstrijd in De Kuip.

Perez sluit zich daar volledig bij aan. “Daar móét je echt van winnen”, benadrukt de oud-speler van onder meer Ajax en PSV. “Het is zó irritant dat zij nog die goal maakten”, doelt hij op de gelijkmaker van Sofyan Amrabat in de 86ste minuut van het heenduel. Feyenoord pakte in de blessuretijd nog wel de zege via Anis Hadj Moussa. “Man, wat een rukteam is dat.”

Niet alleen het zwakke spel van Fenerbahçe, maar ook het aankoopbeleid van de Turkse clubs deze zomer zorgt bij Perez voor verbazing. De tegenstander van Feyenoord haalde onder meer Milan Skriniar en Jhon Durán naar Turkije, terwijl ook Victor Osimhen, Leroy Sané (beiden Galatasaray) en Orkun Kökçü (Besiktas) naar het Istanbul trokken. “Hoezo blijven Turkse clubs zo veel betalen? Hoe kan dat nou?!” Milan van Dongen legt uit dat er vaak investeerders zijn die geld willen bijleggen, maar alleen voor een transfer van een grote naam.