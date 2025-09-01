Feyenoord is één probleem armer: 'De lucht is geklaard'

en Robin van Persie hebben in een goed gesprek dingen met elkaar uitgesproken. Eerstgenoemde leek hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord, waarna zijn aanvoerdersband werd afgepakt. Nu lijkt Timber toch in Rotterdam te blijven en heeft hij zich verzoend met Van Persie.

Timber achtte zich aan het begin van deze zomer wel rijp voor een stap hogerop en hoopte dat een interessante club voor hem zou komen. De interesse uit het buitenland viel echter tegen, waardoor de middenvelder geduld moest hebben. Richting het begin van het seizoen 2025/26 besloot trainer Robin van Persie vervolgens de aanvoerdersband af te nemen bij Timber, mede vanwege een gebrek aan toewijding richting Feyenoord. De tweelingbroer van Arsenal-speler Jurriën Timber had nog een contract van een jaar in Rotterdam en wilde niet verlengen.

Artikel gaat verder onder video

Nu Bayer Leverkusen lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om Timber, heeft het er alle schijn van dat de international toch bij Feyenoord blijft. Het afpakken van de aanvoerdersband heeft de relatie tussen Timber en Van Persie geen goed gedaan, maar dat lijkt nu te zijn uitgesproken. "Er is een goed gesprek geweest tussen die twee", bevestigt Valentijn Driessen in Kick-Off. "De lucht is geklaard." De journalist van De Telegraaf denkt dat de trainer van Feyenoord niet handig heeft gehandeld. "Dit had Van Persie nooit zo moeten doen. Nu hebben ze open kaart naar elkaar gespeeld en Van Persie heeft gezegd dat Timber altijd een basisspeler voor hem blijft. Daarop zei Timber: "Op dit moment speelt er niks, Leverkusen is afgeketst, dus dan zet ik me vol in voor Feyenoord."

Driessen denkt dat dit heel goed nieuws is voor alle partijen. "Dit is voor Timber, voor Feyenoord en voor Van Persie heel goed. Hier moeten ze echt gelukkig mee zijn." De geruchten gingen ook rond dat Timber in het geval dat een transfer deze zomer zou uitblijven, zou willen bijtekenen in Rotterdam. Feyenoord heeft zelf ook die hoop en zou de transferonderhandelingen met de middenvelder snel weer willen opstarten, zo meldt Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.