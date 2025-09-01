Live voetbal

Feyenoord is één probleem armer: 'De lucht is geklaard'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Mingus Niesten
1 september 2025, 16:00

Quinten Timber en Robin van Persie hebben in een goed gesprek dingen met elkaar uitgesproken. Eerstgenoemde leek hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord, waarna zijn aanvoerdersband werd afgepakt. Nu lijkt Timber toch in Rotterdam te blijven en heeft hij zich verzoend met Van Persie.

Timber achtte zich aan het begin van deze zomer wel rijp voor een stap hogerop en hoopte dat een interessante club voor hem zou komen. De interesse uit het buitenland viel echter tegen, waardoor de middenvelder geduld moest hebben. Richting het begin van het seizoen 2025/26 besloot trainer Robin van Persie vervolgens de aanvoerdersband af te nemen bij Timber, mede vanwege een gebrek aan toewijding richting Feyenoord. De tweelingbroer van Arsenal-speler Jurriën Timber had nog een contract van een jaar in Rotterdam en wilde niet verlengen.

Nu Bayer Leverkusen lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om Timber, heeft het er alle schijn van dat de international toch bij Feyenoord blijft. Het afpakken van de aanvoerdersband heeft de relatie tussen Timber en Van Persie geen goed gedaan, maar dat lijkt nu te zijn uitgesproken. "Er is een goed gesprek geweest tussen die twee", bevestigt Valentijn Driessen in Kick-Off. "De lucht is geklaard." De journalist van De Telegraaf denkt dat de trainer van Feyenoord niet handig heeft gehandeld. "Dit had Van Persie nooit zo moeten doen. Nu hebben ze open kaart naar elkaar gespeeld en Van Persie heeft gezegd dat Timber altijd een basisspeler voor hem blijft. Daarop zei Timber: "Op dit moment speelt er niks, Leverkusen is afgeketst, dus dan zet ik me vol in voor Feyenoord."

Driessen denkt dat dit heel goed nieuws is voor alle partijen. "Dit is voor Timber, voor Feyenoord en voor Van Persie heel goed. Hier moeten ze echt gelukkig mee zijn." De geruchten gingen ook rond dat Timber in het geval dat een transfer deze zomer zou uitblijven, zou willen bijtekenen in Rotterdam. Feyenoord heeft zelf ook die hoop en zou de transferonderhandelingen met de middenvelder snel weer willen opstarten, zo meldt Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.

Rafael van der Vaart

Van der Vaart wordt jaloers van één speler bij Feyenoord

Feyenoord-speler Givairo Read

Spelers van Feyenoord lachen op Instagram massaal om foute berichtgeving

Malcolm Jeng

Feyenoord slaat toe op transfermarkt: 'Hij wil zo snel mogelijk naar Rotterdam'

Ome Barend
87 Reacties
1 Dag lid
115 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er is nooit een probleem geweest tussen van Persie en Timber. De media heeft dat er van gemaakt.. je zou er maar druk mee geweest zijn afgelopen zomer 🤣😂.

Arena
349 Reacties
21 Dagen lid
1.192 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zoals eerder gezegd, Timber heeft geen keuze want er is nauwelijks interesse in hem. Dus dan moet je wel liegen hoe trots je bent dat je bent waar je bent. Dat staat haaks tegenover zijn gedrag rondom het niet willen bijtekenen. Daarom weet je ook dat het een toneelstukje is.

Ome Barend
87 Reacties
1 Dag lid
115 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena🤣😂 Heerlijk hoe iemand als Timber mensen als jij zo gek kan laten maken. Het jankt en jankt maar door 🤣.. lekker voor je.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed zo . Opgelost. Waarschijnlijk, afhankelijk van het verloop in de EL, wordt hij in januari verkocht, maar dan brengt hij weinig op. Weinig is nog altijd meer dan niets. Vreemd heel vreemd dat er zo weinig interesse is. Slechte zaakwaarnemer, want hij kan best goed ballen

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

