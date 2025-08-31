Quinten Timber is eerlijk en geeft hint over zijn toekomst bij Feyenoord

De kans dat deze transferperiode nog vertrekt bij Feyenoord is een stuk kleiner geworden. Afgelopen week was er nog interesse in de middenvelder van de Rotterdammers, maar volgens de geboren Utrechter speelt er een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt niets concreets rond hem.

Dat vertelt de voormalig aanvoerder van Feyenoord na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4): “Als er iets speelt en concreet is, dan hoort de trainer dat van mij. Nu is er niets, nee.” Afgelopen week werd duidelijk dat het Duitse Bayer Leverkusen interesse had, maar dat is volgens de 24-jarige voetballer niet meer het geval.

"Leverkusen speelt niet meer. Ik ben nu vooral heel dankbaar om het Feyenoord-shirt aan te kunnen trekken. Ik heb ook aan de trainer aangegeven dat ik de volle honderd procent kan geven. Als dat niet zo is, hoort hij dat van me. Maar uiteindelijk reageert mijn lichaam er wel op, waardoor ik kramp heb in minuut zestig of zeventig."

Timber sluit niet uit dat alle transferperikelen ervoor hebben gezorgd dat hij in de laatste fase van de wedstrijd last kreeg van kramp: "Kramp heb ik namelijk al lang niet meer gehad. Misschien heeft de afgelopen week wel impact op mij gehad, ook al zeg ik in mijn hoofd van niet."

Bekijk hieronder het interview van Quinten Timber bij ESPN: