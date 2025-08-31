Live voetbal 7

Quinten Timber is eerlijk en geeft hint over zijn toekomst bij Feyenoord

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
31 augustus 2025, 19:09   Bijgewerkt: 19:16

De kans dat Quinten Timber deze transferperiode nog vertrekt bij Feyenoord is een stuk kleiner geworden. Afgelopen week was er nog interesse in de middenvelder van de Rotterdammers, maar volgens de geboren Utrechter speelt er een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt niets concreets rond hem.

Dat vertelt de voormalig aanvoerder van Feyenoord na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4): “Als er iets speelt en concreet is, dan hoort de trainer dat van mij. Nu is er niets, nee.” Afgelopen week werd duidelijk dat het Duitse Bayer Leverkusen interesse had, maar dat is volgens de 24-jarige voetballer niet meer het geval.

"Leverkusen speelt niet meer. Ik ben nu vooral heel dankbaar om het Feyenoord-shirt aan te kunnen trekken. Ik heb ook aan de trainer aangegeven dat ik de volle honderd procent kan geven. Als dat niet zo is, hoort hij dat van me. Maar uiteindelijk reageert mijn lichaam er wel op, waardoor ik kramp heb in minuut zestig of zeventig."

Timber sluit niet uit dat alle transferperikelen ervoor hebben gezorgd dat hij in de laatste fase van de wedstrijd last kreeg van kramp: "Kramp heb ik namelijk al lang niet meer gehad. Misschien heeft de afgelopen week wel impact op mij gehad, ook al zeg ik in mijn hoofd van niet."

4 reacties
Ome Barend
55 Reacties
1 Dag lid
65 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Gaat gewoon bijtekenen. Waar is dat gepraat over van Persie en Timber? Geweldig hoe heel Hilversum er eens flink naast zit. Feyenoord moet gewoon bij de eerste 2 eindigen dit seizoen al denk ik zelf aan het kampioenschap + EL winnaar.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
447 Reacties
1.069 Dagen lid
4.798 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop het. Timber zorgt voor een basisniveau van het hele team. Kan Feyenoord zonder hem, ik denk alleen op een goede dag. Maar op een slechte dag is hij degene die zorgt, eist, dat een bepaald niveau en inzet wordt bereikt.

Arena
329 Reacties
20 Dagen lid
1.134 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, als de clubs afhaken en je dus nergens heen kan ga je maar roepen dat je zo dankbaar bent dat je bent waar je bent. Verrassend. Oh nee toch niet. Eerst niet willen bijtekenen want oh oh wat wilde hij toch graag weg en nu braaf bijtekenen omdat je geen keuze hebt. De noodgedwongen 180 graden draai.

Ome Barend
55 Reacties
1 Dag lid
65 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena hahahahahahaha 😂🤣.

