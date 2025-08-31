Mist Gözübüyük rode kaart voor Feyenoord? 'Hij bood meteen excuses aan'

Is zondagmiddag tijdens Sparta Rotterdam – Feyenoord ontsnapt aan een rode kaart? Die vraag wordt door de nodige kijkers gesteld, nadat hij Sparta-doelman in het gezicht leek te raken met zijn noppen.

In de 51ste minuut van de wedstrijd, kort nadat Bruno Martins Indi naar de kant was gestuurd voor het doorhalen van de doorgebroken Ayase Ueda, werd Valente de diepte in gestuurd door Quinten Timber. De zomeraankoop van Feyenoord kwam niet bij de bal en gleed door richting Drommel. Hij leek de doelman in het gezicht te raken met zijn noppen.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük greep naar een gele kaart en dus bleef Feyenoord met elf man staan. De 0-2 voorsprong die toen al was bereikt, werd uitgebreid naar 0-4. Feyenoord heeft negen punten uit drie wedstrijden en gaat aan kop in de Eredivisie.

Reactie Drommel

"Hij was te laat", zegt Drommel, met zichtbare verwondingen aan het gezicht, bij ESPN over Valente. "Hij bood ook meteen zijn excuus aan. Het was echt een harde klap. Dit is voetbal, het hoort erbij. Dat ik er nu wat minder knap uitzie, dat is maar zo."