Mist Gözübüyük rode kaart voor Feyenoord? 'Hij bood meteen excuses aan'

Joel Drommel en Luciano Valente
Foto: © Imago
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 16:43   Bijgewerkt: 17:04

Is Luciano Valente zondagmiddag tijdens Sparta Rotterdam – Feyenoord ontsnapt aan een rode kaart? Die vraag wordt door de nodige kijkers gesteld, nadat hij Sparta-doelman Joël Drommel in het gezicht leek te raken met zijn noppen.

In de 51ste minuut van de wedstrijd, kort nadat Bruno Martins Indi naar de kant was gestuurd voor het doorhalen van de doorgebroken Ayase Ueda, werd Valente de diepte in gestuurd door Quinten Timber. De zomeraankoop van Feyenoord kwam niet bij de bal en gleed door richting Drommel. Hij leek de doelman in het gezicht te raken met zijn noppen.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük greep naar een gele kaart en dus bleef Feyenoord met elf man staan. De 0-2 voorsprong die toen al was bereikt, werd uitgebreid naar 0-4. Feyenoord heeft negen punten uit drie wedstrijden en gaat aan kop in de Eredivisie.

Reactie Drommel

"Hij was te laat", zegt Drommel, met zichtbare verwondingen aan het gezicht, bij ESPN over Valente. "Hij bood ook meteen zijn excuus aan. Het was echt een harde klap. Dit is voetbal, het hoort erbij. Dat ik er nu wat minder knap uitzie, dat is maar zo."

Had dit een rode kaart moeten zijn voor Luciano Valente?

69 stemmen
Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
Clay Ruperti was zeker weer de VAR? Dan weet je het wel. Hulp van de knvb heeft de in financiele problemen verkerend feijenoord wel nodig nu ze nergens meer om spelen.

peterdejong1983
peterdejong1983
@Voetbalhoofdstad Wat schattig. Gelukkig noem je de titel nergens om spelen. Dan hebben ze ook als ze hem in 040 of 020 binnenhalen NIETS te vieren. Het is tenslotte NIETS volgens jou

@Voetbalhoofdstad

. Je blijkt alleen maar janken om Feyenoord zielig ventje

Vriendje Stokvis
Dit was zeker geen rood hij gleed vanaf 15 meter richting de doelman en trok zijn benen nog in.

Sparta - Feyenoord

0 - 4
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
7
9
3
Ajax
4
4
8
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

