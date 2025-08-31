Feyenoord-fans halen met spandoeken uit naar eigen club: 'Eliteclub'

Supporters van Feyenoord uiten via spandoeken hun onvrede over de hoge ticketprijzen in De Kuip. Ze richten zich rechtstreeks tot commercieel directeur Ruud van der Knaap, die 'Ruud v/d Knaak' wordt genoemd.

"We moeten praten", staat op de spandoeken. "We hebben te dure kaarten." Op een ander doek staat: "Club van het volk?" Het grootste doek bevat de tekst 'Elite€lub Feyenoord'. Op veel andere spandoeken staat simpelweg een euroteken.

Voor de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen is het goedkoopste nog beschikbare ticket 39,50 euro. De enige thuiswedstrijd die Feyenoord dit seizoen speelde (2-0 tegen NAC Breda) was uitverkocht, maar er leeft onder de fanatieke aanhangers dus wel onvrede over de ticketprijzen.