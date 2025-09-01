Feyenoord voegt plots nog ervaren LaLiga-spits toe aan de selectie

Feyenoord gaat zich versterken met Cyle Larin, die tot voor kort deel uitmaakte van de selectie van RCD Mallorca. Dat meldt Fabrizio Romano op X.
Larin speelde dit seizoen nog geen minuut voor Mallorca, dat matig aan het nieuwe seizoen is begonnen. De Canadese routinier zocht hierbij naar een nieuwe club en vond die in Feyenoord. Mogelijk is dit een voorsorterende zet op het vertrek van Julián Carranza, die nog kan vertrekken naar Leicester City.
Larin maakte in zijn jongere jaren furore in de MLS voor Orlanda City. Zijn overstap naar Europa in 2017 wel niet direct een succes, aangezien hij bij Besiktas en later Zulte Waregem niet uit de startblokken schoot. Tijdens het seizoen 2020/21 kende Larin een uitschieter: de spits scoorde negentien keer en gaf zes assists voor Besiktas. Weer wat magere jaren (en een huurperiode bij Club Brugge) later werd hij opgepikt door Mallorca. Bij de Spaanse laagvlieger scoorde hij veertien keer in 76 wedstrijden en gaf daarin vijf assists.
Feyenoord was de laatste dagen nog nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe spits, waarbij verrassend genoeg ook de naam van Jamie Vardy werd genoemd. De Engelsman die met Leicester City kampioen van de Premier League werd, kwam uiteindelijk niet. Larin, die eerder deze zomer aan PSV werd gelinkt, wordt nu dus wel aangetrokken. Ayase Ueda lijkt (de komende tijd) eerste spits, terwijl Casper Tengstedt en Larin daarachter een concurrentiestrijd aan zullen gaan.
Hehe, nu kunnen ze eindelijk kwartetten. Vier centrum spitsen. Uit hoeveel spelers bestaat de selectie eigenlijk. Als Feyenoord het allemaal kan bekostigen en Persie het kan managen dan is het uitstekend. persoonlijk denk ik dat het niet de juiste weg is. Ik trek de vergelijking met Ajax met Overmars en Sar enerzijds en Bergkamp en Jonk anderzijds De eerste twee wilden met de Europese clubs mee doen, Dit betekende minder geld naar de jeugd en scouting en meer geld voor aankopen. Az met name profiteerde hier volop van. Ajax ging op zijn bek.
@Copa wie is de 4e dan? 😂🤣. Ik zag gisteren Slory, Sauer, Kraaijeveld.. allemaal jeugdspelers bij Feyenoord in het eerste elftal. Ook zijn de salarissen van spelers bij Feyenoord niet zo hoog.. man man wat zal jij het zwaar krijgen aankomend seizoen en elke keer denk jij: huh hoe doet Feyenoord dat toch? Hahahahahahaha 😂🤣
CENTRUM spitsen is iets ander dan vleugelspitsen. Maar dit terzijde .. Diarra en Borges bijv zijn net als Slory, en Sauer vleugelspitsen... Dit om mee te beginnen, maar geen probleem hoor.. Ueda, Tengsted, en Caranza of is die ook alweer weg. Heeft wel drie wedstrijden mogen bewijzen wat hij waard was. ... Geen dank
@Copa Carranza heeft mede met zijn kopgoal Feyenoord tientallen miljoenen bezorgd kwam transfervrij en levert straks ook nog een bedrag op. Is inderdaad nu verhuurd met een koopoptie. ;) 😂🤣. Je spettert in het rond.. je houd het niet meer bij.. Feyenoord is jouw te snel af 😂.
Ergens is het natuurlijk wel een gekke situatie. Duidelijk was dat Ueda en carranza niet voldeden. Dan halen ze Tangstedt en dan denk je dat dat toch iemand moet zijn die er wel staat. Hij heeft nog geen kans gehad maar het verbaasd me dat deze man dan ook komt. Zal ongetwijfeld met het vertrek van Carranza te maken hebben maar het komt wel wat paniekerig over
