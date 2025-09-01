Feyenoord voegt plots nog ervaren LaLiga-spits toe aan de selectie

Feyenoord gaat zich versterken met , die tot voor kort deel uitmaakte van de selectie van RCD Mallorca. Dat meldt Fabrizio Romano op X.

Larin speelde dit seizoen nog geen minuut voor Mallorca, dat matig aan het nieuwe seizoen is begonnen. De Canadese routinier zocht hierbij naar een nieuwe club en vond die in Feyenoord. Mogelijk is dit een voorsorterende zet op het vertrek van Julián Carranza, die nog kan vertrekken naar Leicester City.

Larin maakte in zijn jongere jaren furore in de MLS voor Orlanda City. Zijn overstap naar Europa in 2017 wel niet direct een succes, aangezien hij bij Besiktas en later Zulte Waregem niet uit de startblokken schoot. Tijdens het seizoen 2020/21 kende Larin een uitschieter: de spits scoorde negentien keer en gaf zes assists voor Besiktas. Weer wat magere jaren (en een huurperiode bij Club Brugge) later werd hij opgepikt door Mallorca. Bij de Spaanse laagvlieger scoorde hij veertien keer in 76 wedstrijden en gaf daarin vijf assists.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord was de laatste dagen nog nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe spits, waarbij verrassend genoeg ook de naam van Jamie Vardy werd genoemd. De Engelsman die met Leicester City kampioen van de Premier League werd, kwam uiteindelijk niet. Larin, die eerder deze zomer aan PSV werd gelinkt, wordt nu dus wel aangetrokken. Ayase Ueda lijkt (de komende tijd) eerste spits, terwijl Casper Tengstedt en Larin daarachter een concurrentiestrijd aan zullen gaan.