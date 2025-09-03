Live voetbal

Ihattaren vernietigt Ronald Waterreus in vier woorden

Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard en Ronald Waterreus
Foto: © Imago/ESPN/Realtimes
1 reactie
Niels Hassfeld
3 september 2025, 08:26

Mohamed Ihattaren heeft in gesprek met Voetbal International gereageerd op de kritiek die Ronald Waterreus op hem had. De aanvallende middenvelder maakt in vier woorden heel duidelijk dat hij geen flauw idee heeft wie de voormalig doelman van PSV is.

Waterreus heeft zich de afgelopen maanden meermaals kritisch uitgelaten over Ihattaren. Zo gaf het PSV-icoon in december aan ‘een hard hoofd’ te hebben in de comeback van het gevallen toptalent. “Het is me te theatraal, te pathetisch, te nep”, schreef hij onder meer. Nadat Ihattaren duidelijk had gemaakt voor Marokko te kiezen, betichtte Waterreus hem van een ‘eeuwige slachtofferrol’ en noemde hij de middenvelder ‘vervelend’ en ‘een verwende puber in een te zwaar mannenlijf’.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Voetbal International wordt Ihattaren geconfronteerd met deze uitspraken, die vier woorden nodig heeft om Waterreus met de grond gelijk te maken. “Waterreus. Wie is dat?”, stelt de 23-jarige. Wanneer hem wordt gevraagd of dit een serieuze vraag is, geeft Ihattaren aan dat hij het ‘oprecht’ niet weet. “Ik las wel ergens dat hij iets over me had gezegd, maar ik weet niet wie hij is. Een analist?”

Nadat Ihattaren duidelijk gemaakt krijgt dat Waterreus jaren bij PSV onder de lat heeft gestaan en tegenwoordig columns schrijft voor De Limburger, begint hij te lachen. “Een keeper, oké”, antwoordt de creatieveling. “Hij mag ook een mening hebben. Ik ben het alleen niet met hem eens. In dat interview gaf ik aan hoe ík dingen heb ervaren. Ik probeer eerlijk antwoord te geven, te zeggen wat ik voel en denk. Vindt niet iedereen leuk. Maar ik weet waar ik vandaan kom, dat ik langzaam weer aan het klimmen ben. Stapje voor stapje.”

➡️ Meer nieuws over Mohamed Ihattaren

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen aan het woord bij Vandaag Inside

Johan Derksen: 'Het is natuurlijk een afgang dat hij bij Fortuna speelt en niet bij FC Barcelona'

  • Gisteren, 06:25
  • Gisteren, 06:25
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

  • ma 1 september, 22:22
  • 1 sep. 22:22
René van der Gijp John Heitinga

René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

  • ma 1 september, 21:30
  • 1 sep. 21:30
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Allback
Erkende gebruiker! Meer info
971 Reacties
1.072 Dagen lid
5.426 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou hij wel weten wie Johan Cruijff was?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
971 Reacties
1.072 Dagen lid
5.426 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou hij wel weten wie Johan Cruijff was?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
2
2
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Groningen
4
0
6
9
Sparta
4
-5
6
10
Fortuna
3
0
4
11
Volendam
4
0
4
12
Telstar
4
-2
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel