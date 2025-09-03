Ihattaren vernietigt Ronald Waterreus in vier woorden

heeft in gesprek met Voetbal International gereageerd op de kritiek die Ronald Waterreus op hem had. De aanvallende middenvelder maakt in vier woorden heel duidelijk dat hij geen flauw idee heeft wie de voormalig doelman van PSV is.

Waterreus heeft zich de afgelopen maanden meermaals kritisch uitgelaten over Ihattaren. Zo gaf het PSV-icoon in december aan ‘een hard hoofd’ te hebben in de comeback van het gevallen toptalent. “Het is me te theatraal, te pathetisch, te nep”, schreef hij onder meer. Nadat Ihattaren duidelijk had gemaakt voor Marokko te kiezen, betichtte Waterreus hem van een ‘eeuwige slachtofferrol’ en noemde hij de middenvelder ‘vervelend’ en ‘een verwende puber in een te zwaar mannenlijf’.

In gesprek met Voetbal International wordt Ihattaren geconfronteerd met deze uitspraken, die vier woorden nodig heeft om Waterreus met de grond gelijk te maken. “Waterreus. Wie is dat?”, stelt de 23-jarige. Wanneer hem wordt gevraagd of dit een serieuze vraag is, geeft Ihattaren aan dat hij het ‘oprecht’ niet weet. “Ik las wel ergens dat hij iets over me had gezegd, maar ik weet niet wie hij is. Een analist?”

Nadat Ihattaren duidelijk gemaakt krijgt dat Waterreus jaren bij PSV onder de lat heeft gestaan en tegenwoordig columns schrijft voor De Limburger, begint hij te lachen. “Een keeper, oké”, antwoordt de creatieveling. “Hij mag ook een mening hebben. Ik ben het alleen niet met hem eens. In dat interview gaf ik aan hoe ík dingen heb ervaren. Ik probeer eerlijk antwoord te geven, te zeggen wat ik voel en denk. Vindt niet iedereen leuk. Maar ik weet waar ik vandaan kom, dat ik langzaam weer aan het klimmen ben. Stapje voor stapje.”