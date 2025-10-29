Live voetbal

Van Marwijk verwacht transfer van Saibari: 'Dat wordt ook door buitenlandse topclubs gezien'

Maurice Mazenier
29 oktober 2025, 08:08

Bert van Marwijk verwacht dat Ismael Saibari snel zal vertrekken bij PSV. Volgens de voormalig trainer is de 24-jarige Marokkaans international er klaar voor om een stap te maken naar een topclub in het buitenland.

Saibari was in de topper tussen Feyenoord en PSV de grote man aan de zijde van de Eindhovenaren. Met een hattrick bezorgde de aanvallende middenvelder de ploeg van Peter Bosz eigenhandig de koppositie in de Eredivisie. Bovendien is Saibari flink op de dreef de laatste weken, want in de laatste zeven wedstrijden was hij goed voor liefst acht treffers.

"De voortdurende ontwikkeling van Ismael Saibari is geweldig voor PSV maar levert tegelijkertijd een probleem op voor de club", schrijft Van Marwijk in zijn column voor De Telegraaf. "Hij is al heel lang goed en blijft zich verbeteren. Dat wordt ook door buitenlandse topclubs gezien en dat is jammer. Want als je als Nederlandse club zo’n speler hebt, weet je meteen dat je hem niet kunt houden. Die gaat een stap maken en dat blijft het lot van onze clubs. Je hebt hem opgeleid maar volgend seizoen moet je weer opnieuw beginnen."

"Dat hij rijp is om de stap te maken, weet ik wel zeker", vervolgt de oud-bondscoach van onder meer het Nederlands elftal. "Omdat mijn kleinzoon Ruben bij PSV speelt, heb ik Saibari veel live aan het werk gezien. Ik vond hem een paar jaar geleden al een groot talent. Dat komt er nu helemaal uit. Ook omdat andere bepalende spelers zijn vertrokken."

Doordat PSV dit seizoen nog niet echt een vaste spits heeft gehad zie je volgens Van Marwijk steeds meer de invloed die Saibari heeft op de ploeg. "Als je hem analyseert, zie je dat hij op de eerste plaats heel hard werkt, negentig minuten lang ontzettend veel beweegt, balvast en goed in de combinatie is, makkelijk iemand voor de keeper zet en zelf makkelijk scoort. Fysiek is hij een mannetje, hoor. En mentaal zit hij ook goed in elkaar. Het maakt hem niet uit of hij tegen Real Madrid of Go Ahead Eagles speelt. Allemaal eigenschappen om straks de stap naar een grote buitenlandse club te maken", besluit Van Marwijk.

