Driessen lyrisch: 'Saibari is voor PSV het volgende financiële kroonjuweel'

Ismael Saibari
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
27 oktober 2025, 08:21   Bijgewerkt: 09:06

Valentijn Driessen is onder de indruk van PSV-middenvelder Ismael Saibari. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat de Marokkaans international na Malik Tillman en Noa Lang weleens het volgende financiële kroonjuweel van de Eindhovenaren kan zijn.

Saibari was in de topper tussen Feyenoord en PSV de grote man aan de zijde van de Eindhovenaren. Met een hattrick bezorgde de 24-jarige rechtspoot de ploeg van Peter Bosz eigenhandig de koppositie in de Eredivisie. Eerder die ochtend zei oud-bondscoach Guus Hiddink al bij Goedemorgen Eredivisie dat Saibari kan slagen bij de top vier in Engeland.

Ook Driessen is onder de indruk van Saibari. "Wie tegen Napoli en drie dagen later bij de Eredivisietopper Feyenoord-PSV zo zijn stempel drukt op het eindresultaat is het niveau in Nederland ontgroeid", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. "Saibari’s ontwikkeling tot het scorend powerhouse van PSV heeft vijf jaar in beslag genomen. Afgelopen maanden zette hij de laatste stap. Saibari kwam altijd al vaak in scoringspositie, pikte zijn doelpunten mee, maar te vaak ook liet hij opgelegde kansen liggen. Aan het begin van het seizoen nog."

Driessen haalt aan dat Saibari met Bosz aan de slag is gegaan met het scoren. Dit gebeurde aan de hand van praten, het bekijken van beelden en afrondingsoefeningen. Volgens de PSV-trainer moest Saibari vooral de rust pakken voor het afronden en de bal plaatsen. Het lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen, want sinds de openingstreffer tegen Ajax was de Marokkaan liefst achtmaal trefzeker voor de Eindhovenaren in zeven wedstrijden. "Over drie maanden wordt Saibari 25 jaar en hij is dus rijp genoeg om de stap naar het buitenland te maken. Daar moet de Marokkaanse international zijn volgende uitdaging zoeken. Omdat hij voetbaltechnisch en fysiek zo sterk is, maakt het niet uit in welke Europese topcompetitie hij aanmonstert."

Saibari financieel kroonjuweel voor PSV

"Voor PSV is Saibari het volgende financiële kroonjuweel na Malik Tillman en Noa Lang", spreekt Driessen zijn verwachting uit. "Zij vertrokken afgelopen zomer voor de hoofdprijs voor bijna 40 miljoen en 30 miljoen euro. Met zijn contractverlenging tot medio 2029 heeft het directieteam van PSV – Marcel Brands en Earnest Stewart – op voorhand uitstekende zaken gedaan. Voor Saibari en PSV gloort de Zilvervloot aan de horizon. Inmiddels is de middenvelder een vaste waarde in het Marokkaanse elftal dat zich heeft gekwalificeerd voor het WK 2026. Geeft hij dat team daar net zo’n boost als PSV dan is de top van Europa Saibari’s volgende bestemming", besluit de journalist.

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
10
6
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

