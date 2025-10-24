Live voetbal 1

Jerdy Schouten stond in 2019 open voor transfer naar Feyenoord: 'Zeg je geen nee tegen'

Jerdy Schouten/Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
24 oktober 2025, 17:44   Bijgewerkt: 18:04

PSV-aanvoerder Jerdy Schouten stond er in 2019 voor open om een transfer te maken naar Feyenoord, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. De veelzijdige middenvelder speelde op dat moment Excelsior, om de hoek van De Kuip. De buren uit Rotterdam-Zuid hadden echter geen interesse.

Schouten is onder de rook van Rotterdam opgegroeid. In Hellevoetsluis zette hij zijn eerste stappen als voetballer bij de plaatselijke amateurvereniging FC Vlotburg. Vervolgens kwam Schouten in 2018 terecht bij Excelsior, na wat uitstapjes bij ADO Den Haag en Telstar. Schouten blonk uit bij Excelsior, maar geen enkele club uit Nederland hapte toe. Ook Feyenoord niet, terwijl Schouten wekelijks op zo'n vier kilometer van de Kuip schitterde in Kralingen.

In gesprek met ESPN-journalist Hans Kraay junior geeft Schouten toe dat hij op dat moment graag de stap naar Feyenoord had gezet: "Het lijkt me duidelijk dat als je vanaf Excelsior naar een club als Feyenoord kan, dat je daar dan geen nee tegen zegt", vertelt de aanvoerder van PSV.

Bologna meldde zich

De 28-jarige voetballer vervolgt: "Maar ik moet zeggen dat Bologna me ook echt aantrok, omdat het de Serie A was. Dan had ik op dat moment moeten kijken wat ik had gedaan. Maar tuurlijk was ik vanaf Excelsior graag naar Feyenoord gegaan, dat lijkt mij logisch."

Hans Kraay snapt er niets van

Hans Kraay laat duidelijk merken dat hij het ontzettend opmerkelijk vindt dat Feyenoord zich nooit heeft gemeld voor Schouten: "Je bent een jongen uit Hellevoetsluis, je doet geen enkele PSV'er hier pijn mee. Maar ze hebben je wel écht over het hoofd gezien bij Feyenoord. Je liep in de achtertuin rond!"

