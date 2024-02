Enorme kwaliteitsimpuls voor Duitsland: grote ster komt uit interlandpensioen voor EK

keert terug bij de nationale ploeg van Duitsland. De routinier, goed voor 106 interlands, is in de aanloop naar het EK in eigen land uit zijn interlandpensioen gekomen.

Kroos liet in juli 2021 weten te stoppen als international. Dat besluit maakte hij bekend na het teleurstellend verlopen EK: hij zei zich te willen richten op zijn clubcarrière bij Real Madrid. Het besluit om te stoppen had hij al lang voor het EK van 2021 genomen, voegde hij toe.

Artikel gaat verder onder video

Toch is Kroos nu terug. De 34-jarige middenvelder kan in de oefenwedstrijden tegen Frankrijk (23 maart) en Nederland (26 maart) weer uitkomen voor Die Mannschaft. Op het EK is Duitsland ingedeeld in een poule met Schotland, Hongarije en Zwitserland.

“Kort en krachtig: vanaf maart speel ik weer voor Duitsland. Waarom? Omdat ik gevraagd ben door de bondscoach”, schrijft Kroos op Instagram. “Ik heb er zin in en weet zeker dat er op het EK veel meer mogelijk is dan velen op dit moment denken.” Duitsland verkeert in een vormcrisis en won slechts twee van de laatste tien wedstrijden.