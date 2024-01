Toni Kroos slaat cynisch terug naar voetbalsupporters uit Saudi-Arabië

heeft op sociale media gereageerd op zijn hatelijke ontvangst in Saudi-Arabië. De middenvelder van Real Madrid werd woensdagavond gedurende de gehele wedstrijd uitgefloten, wat te maken had met de opmerking die hij in de afgelopen zomer maakte over het land. Via X heeft de Duitse spelverdeler cynisch gereageerd op het Saudische publiek.

"Dat was leuk vandaag! Geweldig publiek", schrijft Kroos kort na de gewonnen halve finale van de Super Cup tegen Atlético Madrid (5-3) op X. Het is een sneer naar de voetbalsupporters uit Saudi-Arabië die aanwezig waren bij de wedstrijd, die in Riyadh werd afgewerkt. Saudische fans waren niet vergeten dat Kroos zich in de afgelopen zomer kritisch had uitgelaten over het feit dat veel voetballers, ook jonge spelers, de overstap maken naar Saudi-Arabië.

Onder een bericht van Fabrizio Romano, die in de zomer schreef dat Celta de Vigo-voetballer Gabri Veiga besloot om niet naar het geïnteresseerde Napoli te gaan maar naar het Saudische Al-Ahli, reageerde Kroos kort maar krachtig: "Beschamend", schreef de middenvelder van Real Madrid destijds onder een tweet van Romano. Die uitspraken zijn de voetbalsupporters in Saudi-Arabië in ieder geval niet vergeten, zo bleek woensdag wel. Kroos werd bij elk balcontact uitgefloten.