Toni Kroos krijgt hatelijk ontvangst in Saudi-Arabië: dit is waarom

zal zich de ontmoeting met Atlético Madrid in de halve finale van de Spaanse Supercup nog wel even blijven heugen. Niet alleen omdat hij met Real Madrid een spectaculaire zege boekte en zich daarmee plaatste voor de eindstrijd, maar ook door de manier waarop een deel van de toeschouwers in het Al -Awwal Stadium in Saudi-Arabië hem verwelkomde. Een reactie onder een tweet van Fabrizio Romano vormde daarvoor de aanleiding.

De transferzomer van 2023 zal in de toekomst nog wel een paar keer ter sprake komen. Niet in de laatste plaats omdat een groot aantal gerenommeerde namen uit het internationale topvoetbal besloot om het Europese continent achter zich te laten en een avontuur in Saudi-Arabië aan te gaan. Cristiano Ronaldo koos na het Wereldkampioenschap in Qatar al voor de Saudi Pro League en in zijn navolging trokken ook onder meer Karim Benzema, Riyad Mahrez en Neymar naar die competitie. Inderdaad, spelers die in Europa al alles hebben gewonnen wat er te winnen valt en eigenlijk niet zoveel meer hebben te bewijzen.

Artikel gaat verder onder video

Dat is in het geval van Gabri Veiga wel anders. De 21-jarige Spanjaard was in het afgelopen seizoen een van de uitblinkers in LaLiga en kon een geweldig seizoen (elf doelpunten en vier assists in 36 wedstrijden) bekronen met een transfer naar Napoli. De regerend kampioen van Italië werd echter afgetroefd door Al-Ahli, dat dertig miljoen euro betaalde om Veiga los te weken bij Celta de Vigo. De overgang van de jonge middenvelder naar Saudi-Arabië ging Kroos niet onopgemerkt voorbij. De sterkhouder van Real Madrid stak zijn ongenoegen over de transfer van Veiga niet onder stoelen of banken. “Beschamend”, reageerde Kroos onder een post van Romano.

Die reactie zijn de Saudische voetbalfans niet vergeten. Zij lieten woensdagavond tijdens het treffen tussen Real en Atlético Madrid Kroos weten dat hij zich bij hen niet geliefd heeft gemaakt. Bij elk balcontact werd de Duitser getrakteerd op een fluitconcert en boegeroep. Het leek Kroos niet echt te interesseren. De middenvelder strooide ook in Riyad met passes.