Nagelsmann overweegt verrassende rentree in Duitse nationale ploeg: 'Interessant idee'

Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, sluit niet uit dat hij terughaalt bij zijn selectie. De routinier van Real Madrid zwaaide na het Europees Kampioenschap van 2020, dat vanwege corona een jaar later werd gespeeld, af als international maar lijkt open te staan voor een terugkeer in het elftal dat toeleeft naar het eindtoernooi dat komende zomer in eigen land wordt gespeeld.

Kroos is inmiddels 33, maar is nog altijd een zekerheidje op het middenveld van De Koninklijke. In 21 wedstrijden leverde hij dit seizoen vijf assists af namens Real en was hij zelf één keer trefzeker. Voor de nationale ploeg speelde hij tot op heden 106 interlands (zeventien doelpunten), waarbij de winst van het Wereldkampioenschap in 2014 als absoluut hoogtepunt geldt.

In het ZDF-programma Sportstudio is Nagelsmann openhartig over de mogelijkheid dat Kroos terugkeert in zijn Mannschaft. "Als hij zijn beste spel blijft laten zien, dan zou ik hem weer kunnen bellen", geeft de 36-jarige keuzeheer aan. "Het is een interessant idee. Ik moet alle spelers met een Duits paspoort overwegen, dat is mijn baan. Ik heb veel met Toni gesproken, zelfs al voor ik als trainer begon, omdat ik hem als een uitzonderlijk mens én voetballer beschouw."

Nagelsmann werd in september van dit jaar aangesteld door de Duitse bond, maar weet vooralsnog de crisissfeer rond de nationale ploeg niet weg te nemen. Van de vier oefenwedstrijden die hij de leiding had, werd er maar eentje in een overwinning omgezet. Op het EK zijn onze oosterburen in groep A gekoppeld aan Schotland, Hongarije en Zwitserland.