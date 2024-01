El Clásico in finale blijft mogelijk: Real Madrid rekent in spektakelstuk af met Atlético

Real Madrid heeft zich woensdagavond verzekerd van een plek in de finale van de Spaanse Supercup. De formatie van coach Diego Ancelotti was in een waar spektakelstuk net wat te sterk voor rivaal Atlético: 5-3. Real Madrid neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen FC Barcelona en Osasuna.

De wedstrijd was nog niet eens begonnen of Atlético Madrid moest de eerste teleurstelling van de avond al slikken. De huidige nummer vijf van Spanje maakte voor de aftrap bekend dat Memphis Depay niet tot de selectie behoorde. De Oranje-international leek na een spierblessure eindelijk op de weg terug en was een paar dagen geleden nog tweemaal trefzeker in de beker, maar moest vanwege nieuwe klachten de kraker tegen Real Madrid aan zich voorbij laten gaan.

Ook een fitte Memphis was mogelijk niet aan de aftrap verschenen. Antoine Griezmann en Alvaro Morata vormen dit seizoen een dodelijk duo voorin bij Atlético en ook in de halve finale van de Spaanse Supercup - die in Saudi-Arabië wordt gespeeld - was er een belangrijke rol weggelegd voor Griezmann. De Fransman schoot zijn ploeg een paar minuten voor rust weer naast Real Madrid, dat zich uitstekend had hersteld van een vroege achterstand. Mario Hermoso opende al na zes minuten de score uit een hoekschop. Heel lang kon Atlético niet van de voorsprong genieten. Antonio Rüdiger kopte - eveneens uit een hoekschop - de 1-1 binnen en Ferland Mendy tikte Real niet veel later op aangeven van Dani Carvajal op voorsprong.

Een spectaculaire eerste helft dus, waarin Real en Atlético Madrid voor een bijzondere statistiek zorgden. Het was voor het eerst deze eeuw dat er in de eerste helft van de Madrileense derby vier keer werd gescoord. In de tweede helft ging het spektakelstuk vrolijk door. Zoveel doelpunten als voor rust vielen er weliswaar niet, maar er viel desondanks aan beide kanten van het doel voldoende te beleven. Zo voorkwam Atlético-doelman Jan Oblak met het nodige kunst- en vliegwerk dat Carvajal de recordkampioen voor de tweede keer een voorsprong bezorgde. Het spel bleef op en neer gaan, maar de wedstrijd ontwikkelde zich richting de slotfase wel tot een waarin de ploeg die een derde treffer zou maken, ook als winnaar van het veld zou gaan stappen.

En daar leek het ook op. Atlético rekende zich na een ongelukkig eigen doelpunt van Rüdiger en een nieuwe voorsprong ongetwijfeld al rijk, maar Real Madrid knokte zich evenals in de eerste helft terug en sleepte er een verlenging uit. Vinícius Junior en Jude Bellingham kregen de bal er niet in, maar op de rebound van Carvajal hadden Oblak en zijn verdedigers geen antwoord. In de verlenging haalden beide ploegen hun voet ietwat van het gaspedaal. De mogelijkheden waren schaars. Een penaltyreeks leek voor de beslissing te moeten gaan zorgen, maar zoals wel vaker in finales en andere belangrijke wedstrijden sloeg Real Madrid heel laat toe. Daar had het wel de hulp van Stefan Savic bij nodig: via de verdediger van Atlético viel de bal in het net: 4-3. Brahim Diaz maakte er uiteindelijk ook nog 5-3 van.