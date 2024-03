Nagelsmann verrast met Duitse selectie: oud-speler FC Emmen kan debuteren tegen Oranje of Frankrijk

De selectie van Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, voor de oefenduels met Frankrijk en Nederland van aankomende interlandperiode, bevat een aantal verrassende namen. Zo behoort , die in het verleden zes wedstrijden voor FC Emmen speelde, tot de 26-koppige spelersgroep waarmee het gastland van het EK de komende vriendschappelijke wedstrijden gaat spelen. Ook keert Real Madrid-middenvelder definitief terug bij onze oosterburen.

De 25-jarige Beste werd in het seizoen 2019/20 door Werder Bremen verhuurd aan de toenmalige Eredivisieclub uit Drenthe. Namens Emmen kwam hij destijds - mede door een slepende knieblessure - slechts tot zes wedstrijden op het hoogste niveau. Dit seizoen is hij vaste waarde bij FC Heidenheim, de nummer elf van de Bundesliga. Namens die club staat hij na 22 gespeelde wedstrijden al op zeven doelpunten én tien assists, waarvoor Nagelsmann Beste dus beloont met zijn eerste oproep voor Die Mannschaft.

Daarnaast roept Nagelsmann ook drie debutanten op die uitkomen voor VfB Stuttgart, de verrassende nummer drie van de Duitse competitie. Waldemar Anton, Deniz Undav en Maximilian Mittelstadt kunnen namens die club hun eerste minuten in de nationale ploeg gaan maken, wat ook geldt voor Bayern München-talent Aleksandar Pavlovic en Hoffenheim-spits Maximilian Beier.

Dortmund

Het is ook zeker opvallend te noemen dat van de elf potentiële spelers van Borussia Dortmund, dat woensdag ten koste van PSV doordrong tot de kwartfinale van de Champions League, slechts eentje is opgenomen in de selectie van Nagelsmann. Alleen spits Niklas Füllkrug kreeg een oproep van de 36-jarige bondscoach, die daarmee spelers als Mats Hummels, Niklas Süle, Julian Brandt en Nico Schlotterbeck thuislaat. SportBILD schreef eerder deze week al dat Füllkrug de enige speler van BVB in de selectie zou zijn, waarmee Nagelsmann kwaad bloed zou zetten bij voorzitter (en vice-voorzitter van de Duitse voetbalbond) Hans-Joachim Watzke. Daarmee legt de trainer mogelijk een bom onder een toekomstig dienstverband bij de Duitse topclub, die na dit seizoen weleens afscheid zou kunnen gaan nemen van trainer Edin Terzic, zo speculeert bovengenoemde krant.

Programma

Duitsland speelt volgende week zaterdag (23 maart) tegen vice-wereldkampioen Frankrijk. De vriendschappelijke wedstrijd wordt afgewerkt in het stadion van Olympique Lyonnais in Lyon en begint om 21.00 uur. Drie dagen later, op dinsdag 26 maart, volgt een oefenduel met Oranje, dat om 20.45 uur begint in de Frankfurter Arena, het stadion van Eintracht Frankfurt. Nederland speelt voorafgaand aan de confrontatie met het buurland op vrijdag 22 maart de Johan Cruijff ArenA tegen een andere EK-ganger, Schotland.