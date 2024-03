Antonio Rüdiger wekt woede bij Oranje-spelers: zeer onsportief gedrag zichtbaar op TikTok

Duitsland-verdediger is dinsdagavond, tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands elftal (2-1 winst), nauwlettend in de gaten gehouden door een Duitse toeschouwer. Op TikTok gaat een compilatie rond waarin te zien is dat Rüdiger de spelers van Oranje uit de tent probeert te lokken.

In het eerste fragment is te zien hoe de Duitser Bart Verbruggen probeert te irriteren. Nadat de doelman de bal heeft gevangen, ontvangt hij een beuk van Rüdiger, die vervolgens in het gezicht van de Oranje-goalie begint de schreeuwen. In het vervolg brengt de toeschouwer nog twee opstootjes in beeld. Niet geheel verrassend is Rüdiger in beide gevallen aanwezig. De ene keer wekt hij frustratie bij Virgil van Dijk en Memphis Depay, terwijl Wout Weghorst de andere keer klaar is met het onsportieve gedrag van de verdediger.

Bekijk hier de beelden:

