Grote opschudding in Duitsland: Rüdiger en DFB nemen stappen tegen voormalig BILD-hoofdredacteur

De Duitse verdediger én de voetbalbond DFB nemen 'juridische stappen' tegen voormalig BILD-hoofdredacteur Julian Reichelt, die de speler van Real Madrid beschuldigt van het sympathiseren met terroristische organisatie IS (Islamitische Staat, ook wel ISIS genoemd). De journalist deed dat in een tweet waarin hij een screenshot van een Instagram-post van de 31-jarige Abwehrchef van Die Mannschaft verwerkte.

Op de bewuste foto poseert praktiserend moslim Rüdiger in traditioneel gewaad op een gebedskleed en steekt hij de wijsvinger van zijn rechterhand op. De begeleidende tekst luidt: "Ramadan Mubarak voor alle moslims over de hele wereld. Moge de Almachtige jullie vasten en gebeden accepteren", gevolgd door de hashtag #AlwaysBelieve. Reichelt plaatst de foto naast die van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser, die tijdens het WK in Qatar met de OneLove-armband om haar arm plaatsnam op de tribune. "We luisteren nu al jaren naar onzin over deze armband die voor tolerantie staat, onze shirts zijn plotseling roze om diversiteit te symboliseren, en dan laat de leider van de Duitse verdediging de IS-groet van de islamisten zien", schrijft de voormalig hoofdredacteur daarbij.

"Dit gebaar is de afgelopen twee decennia volledig geadopteerd door terroristen", schrijft Reichelt in een vervolgtweet waarin hij reageert op de juridische stappen die de voetbalbond en de speler genomen hebben. "Het is onbetwist de begroeting van ISIS en islamistische moordenaars geworden over de hele wereld, van mensen die ook in Berlijn moorden gepleegd hebben en rampspoed en onmeetbaar leed over de hele wereld hebben gebracht. Iedere volwassene die deze begroeting maakt en in het verleden minstens een keer posts van islamisten heeft geliked, weet dit donders goed."

Inmiddels heeft zowel Rüdiger als de Duitse voetbalbond dus juridische stappen tegen de tweet van Reichelt genomen, die daar echter niet van onder de indruk is. "Het is van belang om aan te stippen dat deze politieke ideologie tegen al onze waarden ingaat. Wat Rüdiger en de DFB hier doen is een manier om te intimideren. Niemand zou het meer mogen wagen om kritiek uit te oefenen als Islamisme en haar symbolen voortmarcheren. De geheven wijsvinger van het Islamisme, waarmee terroristen over de hele wereld hun moorden vieren, hoort niet thuis in Duitsland. Ik laat me nooit verbieden om dat te zeggen."