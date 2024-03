Domper voor Koeman en Oranje: twee verdedigers haken geblesseerd af voor duels met Schotland en Duitsland

en Quilindschy Hartman hebben de selectie van het Nederlands elftal geblesseerd moeten verlaten en keren terug naar hun respectievelijke clubs, Internazionale en Feyenoord. Beide verdedigers moeten de oefenduels met Schotland van vrijdag en Duitsland van dinsdag aan zich voorbij laten gaan.

Het nieuws over De vrij werd donderdag aan het eind van de middag als eerste gebracht door de Italiaanse journalist Pasquale Guarro en onder meer geretweet door kenner van het Italiaans voetbal Willem Haak. Laatstgenoemde wijst erop dat De Vrij niet voor het eerst moet afhaken: "Raakt de afgelopen seizoenen vaker net op belangrijke momenten geblesseerd", leest het. Overigens verwacht Haak niet dat de blessure ernstig is: "Al neem ik aan dat zijn plek in de EK-selectie zo niet in gevaar komt."

De KNVB liet in eerste instantie op vragen van FCUpdate weten (nog) geen mededelingen over een eventuele blessure van De Vrij te kunnen doen. Later op de avond schreef Voetbal International wél bevestiging te hebben gekregen van de Italiaanse berichtgeving, al vermeldde het weekblad niet of dat vanuit de voetbalbond of een andere bron is gekomen.

De Vrij is de derde speler uit de selectie van Oranje die deze week tegen een blessure aanloopt. Maandag meldde Ajax-spits Brian Brobbey zich af bij Koeman omdat hij niet ongeschonden uit het Eredivisieduel met Sparta Rotterdam was gekomen. Donderdag kwam daar het nieuws van de bondcscoach overheen dat Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman in ieder geval tegen Schotland zal ontbreken.

Update 20.09 uur: De KNVB heeft middels een persbericht bevestigd dat De Vrij de selectie van het Nederlands elftal heeft moeten verlaten. "De verdediger van Inter raakte vandaag tijdens de training geblesseerd en blijkt niet inzetbaar in de komende oefenwedstrijden", leest het. Bovendien komt de voetbalbond met een update over de situatie van Hartman. De Feyenoorder moet naast het duel met Schotland ook de tweede oefenwedstrijd van deze interlandperiode, dinsdag in Frankfurt tegen Duitsland, aan zich voorbij laten gaan. Voor zowel De Vrij als Hartman wordt geen vervanger opgeroepen, waardoor Koeman 23 spelers overhoudt.