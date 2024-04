Ajax wil oud-publiekslieveling als assistent van Potter terughalen naar Amsterdam

Ajax heeft oud-speler Cristian Chivu in beeld als assistent van beoogd hoofdtrainer Graham Potter. De Roemeen kwam tussen 1999 en 2003 uit voor de Amsterdammers en is momenteel actief als jeugdtrainer bij Internazionale, de club waar hij zijn loopbaan in 2014 afsloot.

Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdagavond. De eerder op de dag bij de club teruggekeerde Alex Kroes richt zich in zijn nieuwe rol als technisch directeur op het binnenhalen van de Engelsman Potter, die sinds zijn ontslag bij Chelsea zonder club zit.

Als assistent van de Engelsman is Chivu volgens de krant dus 'serieus in beeld'. De Roemeen ontpopte zich na zijn komst in 1999 al vrij snel tot publiekslieveling in de Johan Cruijff ArenA en was een steunpilaar in het elftal dat onder Ronald Koeman in het seizoen 2002/03 tot de kwartfinale van de Champions League reikte. Chivu zou uiteindelijk 142 wedstrijden in het rood-wit spelen en met Ajax zowel een landstitel als een KNVB Beker én een Johan Cruijff Schaal winnen.

Met de komst van Chivu zou de technische staf van de Amsterdammers in het nieuwe seizoen vorm beginnen te krijgen. De huidige hoofdtrainer, John van 't Schip, zal na de zomer als Head of Coaching verdergaan. Ook zijn assistenten Michael Valkanis, Hedwiges Maduro én Saïd Bakkati zullen vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van de technische staf van de Nederlandse recordkampioen.

