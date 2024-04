Enorm nieuws uit Amsterdam: Alex Kroes keert als TD terug bij Ajax

Alex Kroes is per direct terug bij Ajax in de rol van titulair technisch directeur van de Amsterdamse voetbalclub, zo meldt Ajax op woensdagmiddag. Kroes keert dus niet terug als algemeen directeur, wat hij eerst was, maar als technisch directeur. Zolang het onderzoek bij de Autoriteit Financiële Markten loopt, zal hij dus titulair directeur zijn.

Kroes werd door de rvc geschorst omdat hij gehandeld zou hebben met voorkennis. Maar groot nieuws op de woensdagmiddag, want de commissarissen zijn teruggekomen op dit besluit. Kroes keert terug als technisch directeur in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Kroes reageert op zijn terugkeer bij Ajax. “Ik ben heel blij dat we een passende oplossing hebben gevonden. Dat we samen het belang van Ajax en het voetbal voorop hebben gesteld. De focus bij Ajax moet weer op voetbal liggen. We hebben ieders steun nodig om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Tegelijkertijd gaan we gezamenlijk daadkrachtig aan de slag voor het nieuwe seizoen.”

Bemoedigende woorden van Kroes over de club waar hij weer werkzaam is. “Het is de hoogste tijd dat alle krachten binnen en rondom de club zich verenigen als één Ajax en alle kennis en kunde die er onder de Ajax-mensen is bundelen. Ik kijk ernaar uit om niet alleen met Louis van Gaal, Danny Blind, Marijn Beuker en Kelvin de Lang, maar met iedereen om hen heen te bouwen aan een mooie toekomst voor Ajax. Ajax moet weer Ajax worden.”

Ook Michael van Praag reageert op het nieuws rondom Kroes. “Wij zijn niet doof voor de geluiden om ons heen en hebben de afgelopen weken uitgebreid gesproken met mensen binnen en buiten Ajax, waaronder de raad van commissarissen en natuurlijk met Alex zelf. Uiteraard zijn er voorwaarden afgesproken die deze verandering mogelijk hebben gemaakt. De club moet vooruit en wij denken dat het goed is voor Ajax dat we uiteindelijk samen tot deze oplossing zijn gekomen.”

