Hans Kraay verbijsterd door opmerkelijke actie van Ronald Koeman in tweede helft tegen Duitsland

Hans Kraay junior vindt het opvallend dat Ronald Koeman heeft besloten in de oefeninterland tegen Duitsland negentig minuten lang op de bank te laten zitten, zo gaf de analist van ESPN na afloop van de wedstrijd aan in de nabeschouwing. Kraay had verwacht dat de bondscoach er in het tweede bedrijf voor zou kiezen om Wijnaldum te laten invallen.

Vrijdag tegen Schotland kreeg Wijnaldum, om wiens uitverkiezing in de selectie van het Nederlands elftal een hoop te doen was, een basisplaats van bondscoach Koeman. Dinsdag moest de aanvallende middenvelder tegen de sterkere Duitsers de hele wedstrijd op de bank blijven zitten. Een beslissing waar Kraay maar weinig van begreep: "Hoe staat het er nu voor met Wijnaldum? Wij hadden Wijnaldum toch nog even willen zien, of hij dit niveau en dit tempo aan kan", zei Kraay dinsdagavond na afloop van de verloren wedstrijd van Oranje in Frankfurt.

Jan Joost van Gangelen, met wie Kraay de nabeschouwing van de oefeninterland deed, denkt dat Wijnaldum geen minuten kreeg omdat hij al zeker is van een plek binnen de EK-selectie van het Nederlands elftal. "Dat is dan de enige plausibele reden waarom hij niet in actie is gekomen", reageerde Kraay op de presentator. "Je wil hem zien tegen Duitsland. Na nu neem je een beslissing over Wijnaldum. Ik had verwacht dat hij minimaal 45 minuten zou spelen en dat de knoop dan zou worden doorgehakt. Wat jij zegt kan, dat Koeman al besloten heeft", gaf Kraay toe.

Dinsdagavond nam Tijjani Reijnders binnen het Nederlands elftal de rol als aanvallende middenvelder over van Wijnaldum. Hij werd vervangen door Quinten Timber, een andere kandidaat - met dezelfde positie als Wijnaldum - om opgenomen te worden in de definitieve EK-selectie van Oranje.

