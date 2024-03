Derksen vernietigend na opmerkelijk interview: 'Hij komt nu als een notoire domoor over'

Het opmerkelijke interview dat eerder op de dinsdag gaf tegenover Noa Vahle leidt tot een vernietigend oordeel van Johan Derksen: "Hij komt als een notoire domoor over nu", stelt De Snor 's avonds in Vandaag Inside. René van der Gijp denkt dat de 33-jarige middenvelder, die zich deze week voor het eerst sinds zijn overstap naar Saudi-Arabië mocht melden bij het Nederlands elftal, de vragen van Vahle beter onbeantwoord had kunnen laten, maar stelt zich wel wat genuanceerder op over het vraaggesprek.

Vahle vroeg Wijnaldum onder meer naar de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, waar hij sinds afgelopen seizoen actief is in het shirt van Al-Ettifaq. "Zijn rentree voor de camera was niet al te best", vat Hélène Hendriks de antwoorden van de oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool in één zin samen. Wijnaldum kaartte bijvoorbeeld aan dat hem de maat wordt genomen omdat hij zijn loopbaan voortzette in het land waar volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International nog altijd de doodstraf kan worden opgelegd voor het plaatsen van onwelgevallige tweets, of drugsgerelateerde misdrijven, terwijl spelers nooit wordt gezegd dat ze niet meer in Nederland mogen voetballen terwijl we hier toch ook te maken hebben met zaken als de toeslagenaffaire.

Artikel gaat verder onder video

"Het is best een hele aardige jongen", vervolgt Hendriks over het interview van Wijnaldum. "Maar het ging natuurlijk over het feit dat hij in Saudi-Arabië voetbalt. Hij is natuurlijk heel erg van het maatschappelijke, hij neemt mensen toch wel de maat waarvan hij vindt dat ze racistisch zijn - en terecht hoor." Presentator Wilfred Genee haakt daarop in: "Wij zijn gestraft", doelend op de boycot die de Oranje-internationals in 2020 uitspraken over het toenmalige Veroncia Offside en dat pas na 2,5 jaar, toen het programma inmiddels was omgedoopt in Vandaag Inside, werd opgeheven. Aanleiding tot de boycot was een grap van Derksen over rapper Akwasi. "Enough is enough", schreven de internationals in een verklaring, waarna zowel de A-ploeg als Jong Oranje én de Nederlandse vrouwen niet meer met het programma wilde spreken.

Niet eens het ergste

"Nu is het zo dat als je iets over racisme zegt, je ook meteen allerlei andere dingen moet doen", reageerde Wijnaldum toen Vahle hem vroeg naar de boycot, waarna hij zijn bewuste uitspraak over de toeslagenaffaire deed. "Hier had hij éven wat langer over na moeten denken", oordeelt Hendriks. "Structurele en doelmatige schending van mensenrechten vergelijkt hij met dít, dan denk ik: 'Er zal toch wel iemand met hem gesproken hebben, want je wist dat deze vragen zouden komen." De bijzondere vergelijking is wat de presentatrice betreft overigens niet eens 'het ergste' dat Wijnaldum dinsdag zei: dat is wat Hendriks betreft het feit dat de middenvelder stelde dat hij niets van mensenrechtenschendingen heeft meegekregen in de maanden dat hij nu in Saudi-Arabië actief is.

Notoire domoor

"Als deze man even de site van Amnesty International aanklikt, dan weet hij precies wat er bij de buren in dat land gebeurt", zegt Derksen. "Alle mensen die zeggen: 'Het is daar fantastisch', die hebben óf rijke omstandigheden of wonen inderdaad een compound", vult Hendriks aan. "Die worden daar helemaal niet mee geconfronteerd, ik vind het een heel zwak argument." Derksen spreekt stevigere taal: "Hij komt als een notoire domoor over, nu."

Ben dan gewoon eerlijk

Van der Gijp is het daarmee eens, maar komt ook met een aantal andere voorbeelden van sporters die de afgelopen jaren in Saudi-Arabië, maar ook in andere omstreden landen, actief waren. "Max Verstappen rijdt er, en iedereen ging naar China." De analist denkt dan ook dat het verstandiger was geweest om de vragen 'te laten lopen' en te zeggen: 'Ik praat dit niet goed'. Hendriks denkt dat dat de juiste benadering was geweest: "Ben dan gewoon eerlijk en zeg: 'Luister, ik ben voor het geld daarnaartoe gegaan', dat snappen we dan ook wel. Maar aan de andere kant: hij móést wel antwoord geven, want hij zet zich altijd heel erg in voor racisme en discriminatie, en je kiest er zélf voor om toch te gaan." Van der Gijp reageert: "Van Bronckhorst is ook overal ambassadeur, en die ging ook naar China. Het maakt die gasten gewoon niet uit, joh."