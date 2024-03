Wijnaldum: 'Bij Vandaag Inside heb ik ze nooit horen zeggen dat je niet in Nederland moet voetballen'

heeft het naar zijn zin in Saudi-Arabië. De middenvelder kreeg na zijn overstap naar Al-Ettifaq de nodige kritiek, bijvoorbeeld van Johan Derksen en René van der Gijp, die Wijnaldum hypocrisie verweten. Zelf denkt Wijnaldum daar anders over.

“Ik heb het naar m’n zin daar. Ik heb plezier in het voetbal”, vertelt de negentigvoudig international in een interview met Noa Vahle van SBS6. “De leefomstandigheden bevallen me goed. Ik was eerst sceptisch, omdat je veel hoort in de media over veel regels. Dat is me eigenlijk meegevallen. Er gaat steeds meer open in Saudi-Arabië, waardoor het makkelijker is om ernaartoe te gaan vanuit Europa.”

Artikel gaat verder onder video

Amnesty International luidt geregeld de noodklok over mensenrechtenschendingen in de oliestaat. “De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beknot, er worden regelmatig executies en lijfstraffen uitgevoerd, er vinden oneerlijke rechtszaken plaats, de sjiitische minderheid wordt stelselmatig gediscrimineerd en vrouwen hebben veel minder rechten dan mannen. Wie zich hierover kritisch uitlaat, wordt zwaar gestraft”, stelt de mensenrechtenorganisatie. Wijnaldum heeft dergelijke misstanden niet gezien.

“Ik kan natuurlijk alleen zeggen wat ik zelf meemaak. Voor mij zijn de leefomstandigheden heel goed. Ik heb vrij weinig gezien van wat er gebeurt. Maar dan hoor je het van één persoon”, erkent hij. “Ik denk dat het makkelijker is om te beoordelen voor mensen als je er zelf naartoe gaat. Elk land heeft zijn goede en slechte kanten, Nederland ook, dus dat zal ongetwijfeld ook voor Saudi-Arabië gelden. Maar ik heb een heel ander beeld ten opzichte van voordat ik erheen ging.”

Lees ook: Georginio Wijnaldum: 'Ik wilde in de zomer heel graag terug naar Feyenoord, maar ...'

Wel loopt Wijnaldum aan tegen een cultuurverschil. “Nu tijdens de ramadan mag je niet eten op straat als mensen je kunnen zien. Dat is een regel waar je je gewoon aan moet houden. Dat is oké. Het is niet alsof je geen rechten hebt.” De middenvelder sprak zich in het verleden meermaals uit tegen racisme, waardoor Derksen hem hypocriet vindt. “In geen land worden de mensenrechten erger geschonden dan waar hij geld gaat halen. Die gozer moet nooit meer zijn bek opendoen”, zei de analist.

Boycot Vandaag Inside

“Ik ervaar het heel anders. Ik zie het niet. Als je echt wilt weten wat ik bedoel, zou je daar naartoe moeten gaan”, aldus Wijnaldum, die ook wordt gevraagd naar de boycot die de spelers van Oranje in het verleden doorvoerden tegen het Vandaag Inside van Derksen en consorten, na een opmerking van Derksen over Akwasi. “Dat hebben we toen met z’n allen bepaald. Nu is het zo dat als je iets over racisme zegt, je ook meteen allerlei andere dingen moet doen.”

“Als je het over mensenrechten hebt: in Nederland heb je ook de toeslagenaffaire. Ik heb niemand in dat programma horen zeggen tegen jongens dat ze niet in de Nederlandse competitie moeten spelen”, zegt Wijnaldum. “Ik vind het vervelend dat ik zoiets moet zeggen, want er zijn mensen gedupeerd door de situatie, en dan moet ik het aanhalen. Dat is heel vervelend, maar als je zo gaat kijken, waar stopt het dan? Waar trekken we de lijn?”

Video: het volledige interview van Wijnaldum met Noa Vahle