Derksen vernietigend na transfer: 'Die gozer moet nooit meer zijn bek opendoen'

Johan Derksen en René van der Gijp zijn kritisch op Georginio Wijnaldum na diens transfer naar Saudi-Arabië. De middenvelder verruilt Paris Saint-Germain naar alle waarschijnlijkheid voor Al-Ettifaq, de club van Steven Gerrard.

"Dat is een schande", stelt Derksen vrijdagavond in de uitzending van Vandaag Inside. "Toen ik een grap maakte over Akwasi, hebben ze ons gecanceld. In geen land worden de mensenrechten erger geschonden dan waar hij geld gaat halen. Die gozer moet nooit meer zijn bek opendoen."

Van der Gijp noemt de transfer 'heel bijzonder'. "Absurd. Als je zo staat voor de medemens, zo wil hij zich profileren, dan is dit wel heel bijzonder. Na een grap over Akwasi was het land te klein. En hij gaat nu daarheen. Dat is gewoon absurd."

