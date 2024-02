Koeman vliegt 5000 kilometer om potentiële EK-ganger in actie te zien

Bondscoach Ronald Koeman en directeur Nigel de Jong van de KNVB hebben een bezoek gebracht aan bij Al-Ettifaq. De club uit Saudi-Arabië publiceert meerdere foto's van het bezoek van de KNVB-officials.

Koeman en De Jong troffen na hun vlucht naar Dammam van een kleine vijfduizend kilometer niet alleen Wijnaldum, maar ontmoetten ook trainer Steven Gerrard en gingen op de foto met andere spelers en officials van Al-Ettifaq.

Wijnaldum maakte begin september de overstap van Paris Saint-Germain naar Al-Ettifaq. Sindsdien was hij in zestien wedstrijden goed voor zes doelpunten. De 33-jarige middenvelder is een vaste basisklant in de ploeg van Gerrard, die donderdag de eerste wedstrijd speelt na de winterstop (uit bij Al-Khaleej). Mogelijk zit Koeman dan op de tribune.

In de eerste periode van Koeman als bondscoach van Oranje was Wijnaldum een vaste waarde, maar in de laatste twee interlandperiodes zat hij niet bij de selectie. Het bezoek van Koeman is in ieder geval een teken dat hij de negentigvoudig international nog altijd volgt richting het EK.