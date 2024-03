Ajax-speler meldt zich wegens blessure af bij Oranje: Koeman selecteert geen vervanger

heeft zich maandagochtend bij Ronald Koeman afgemeld voor het trainingskamp van het Nederlands elftal, zo meldt een persvoorlichter van de KNVB. De spits van Ajax moest zondagmiddag, tegen Sparta (2-2), worden gewisseld wegens een blessure.

Uit onderzoek blijkt dat de komende interlands tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) te vroeg komen voor de aanvalsleider van Ajax. Daarmee ziet Koeman na Joshua Zirkzee wederom een spits wegvallen uit zijn selectie.

De bondscoach beschikt nu nog over Wout Weghorst, Memphis Depay, Donyell Malen en Cody Gakpo als spelers die in de punt van de aanval kunnen spelen. Opvallend is dat Koeman geen vervanger oproept. Thijs Dallinga, die vorige interlandperiode wél aanwezig was bij de selectie, is dus bijvoorbeeld niet opgeroepen.

Door de afmelding van Brobbey hoeft geen enkele Ajacied zich te melden in de selectie van het Nederlands elftal. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van de Ajax-spits is.