Nederlandse media zien Oranje-verdediger ‘een statement’ maken tegen Duitsland

Waar het Nederlands elftal dinsdagavond een nipte nederlaag leed op bezoek bij Duitsland (2-1), is De Telegraaf niet positief over het spel van Oranje. De ploeg van Ronald Koeman kon in aanvallend opzicht meer uitrichten, zo vindt de krant. Een verdediger van het Nederlands elftal gaf in de eerste helft het goede voorbeeld.

“Na Mats Wieffer op vrijdag scoorden ook de slordige Veerman, Schouten en Reijnders in de eerste helft een onvoldoende. Het was Aké die een statement afgaf door met de bal aan zijn voet brutaal het middenveld overstak en Dumfries bediende”, begint De Telegraaf. “’Toon lef’, leek de Manchester City-speler daarmee te willen zeggen. Prompt stichtte Oranje twee keer gevaar. De Ligt kopte de bal terug uit een vrije trap van Blind en Malen kwam net tekort, waarna een schot van Depay werd gekraakt”, gaat de krant verder.

Desondanks begon Oranje aardig, zo vond ook De Volkskrant. “De beste kansen waren nu voor Nederland, dat de bal eindelijk via wat beleid voorin wist te krijgen. Daley Blind (vrije trap), Reijnders en Depay schoten over. Duitsland was in de slotfase weer veel beter, ook puur als het om voetbal gaat, om elkaar vinden”, schrijft de ochtendkrant.

“De verkoop van wuppies, bierjurkjes en andere Oranje-prullaria zal normaal gesproken traag op gang komen dit voorjaar, aangezien het voetbal van dit Nederlands elftal nog weinig tot de verbeelding spreek”, was het Algemeen Dagblad kritisch. De krant bleef toch optimistisch. “Toch biedt de terugkeer van Memphis Depay op topniveau wel enige aanleiding tot optimisme. De aanvaller die zo lang worstelde met blessures en een gebrek aan spelritme, begint eindelijk weer te lijken op de topspits van weleer.”

