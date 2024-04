Aké keert terug na blessureleed: ‘Daardoor was het een hele zware wedstrijd’

keerde zaterdagavond na een kuitblessure terug in de basis bij Manchester City in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea. De Nederlander is trots op hoe zijn ploeggenoten hebben gereageerd op de uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid.

“We hadden een hele zware wedstrijd op woensdag die we helaas verliezen op penalty’s”, begint Aké bij Ziggo Sport. “Dan moet je hier naartoe, naar Londen, om weer een hele belangrijke wedstrijd te spelen. Mentaal én fysiek was het zwaar, maar ik denk dat we heel trots kunnen zijn op wat we vandaag hebben laten zien.”

De Nederlander maakte zaterdag zijn rentree in een ploeg die een mentale klap had gekregen, wat niet eenvoudig was. “Je zag zo veel mensen die vermoeid waren”, gaat hij verder. “Ik denk dat je dat wel kon zien in ons spel. Slordige momenten, verdedigend en aanvallend af en toe wat slordigheid. Dat is het mentale aspect. Het was een hele zware wedstrijd omdat het op en neer ging. Maar daardoor denk ik dat dit extra mooi is.”

Aké blikt ook terug op het duel met Real Madrid afgelopen woensdag. “Dat was niet makkelijk. Vooral als je op zo’n manier eruit gaat met penalty’s. Uiteindelijk is het een zware tik, maar we hebben nog zeven wedstrijden in de competitie en de finale. We kunnen er dus nog een heel mooi seizoen van maken”, besluit hij.

