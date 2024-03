Driessen haalt uit naar Aké na opvallende uitspraken: ‘Echt zo’n gelul’

Valentijn Driessen is totaal niet onder de indruk van de uitspraken van donderdag op de persconferentie van het Nederlands elftal. De verdediger van Manchester City herhaalde dat Oranje opnieuw een ‘goede’ en ‘leuke’ groep heeft, maar dat het nu wel tijd is om eisen van elkaar te stellen en erin te gaan geloven dat er komende zomer iets op het spel staat. Volgens Driessen is dat niets meer dan ‘gelul’.

De teamgeest wordt al jaren geroemd door spelers en trainers van het Nederlands elftal, maar goede resultaten bleven uit. Oranje werd tijdens EURO 2020 - wegens de coronacrisis gespeeld in de zomer van 2021 - in de achtste finale uitgeschakeld door Tsjechië, kwam tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar in 2022 niet voorbij Argentinië en speelde afgelopen zomer een dramatische Final Four van de Nations League in eigen land. Volgens Aké is het nu tijd om van ‘elkaar te eisen en het geloof krijgen dat we voor iets kunnen vechten’.

Driessen heeft er met verbazing naar geluisterd. “Aké heb ik gisteren (donderdag, red.) gezien. Alle respect voor die jongen, die heeft alles gewonnen. Hij zegt: goede groep, leuke groep. Maar dat zeggen we nu al drie toernooien achter elkaar”, zo klinkt het in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dat zei Van Gaal ook al, dat zeggen ze allemaal. Nu zeggen ze dat ze eisen gaan stellen. Maar als je dan een keer kritisch bent of je stelt écht eisen, dan kan het allemaal niet. Ik vond het echt zo’n gelul. Die eisen moeten gewoon iedere keer zo hoog mogelijk worden gelegd.”

En dat betekent volgens Driessen het bereiken van de finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Maar de verslaggever denkt niet dat die doelstelling realistisch is. “Die gaan ze niet halen, want ze hebben gewoon te weinig kwaliteit om die te halen. Ik word altijd moe en ineens moeten de eisen maximaal gesteld worden. Dat moet altijd, maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt nooit. Stel nou dat er wat gebeurt, dan zijn er eerst de spelers die allemaal excuses aanbrengen en ook de coach. Er zijn in feite geen excuses. Met dit materiaal moet je dan gewoon de finale halen. Dat slappe gelul naar een toernooi toe, alleen maar om even vertrouwen met elkaar te tanken en het volk warm te laten lopen.”