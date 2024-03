Grote zorgen om Feyenoord-basisspeler: 'Hij huilde op de brancard, ziet er niet goed uit'

Feyenoord plaatste zich donderdagavond voor de finale van de KNVB Beker, maar na afloop moet de regerend landskampioen vrezen dat lange tijd absent gaat zijn. Vlak voor het einde van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen moest de Oranje-international per brancard van het veld.

De blessuretijd was nog net niet begonnen in De Kuip toen Stengs naar de grond ging na een duel met tegenstander Marvin Peersman, net over de middellijn. Het spel ging nog even door, waarna Feyenoord twee levensgrote kansen op een 3-1 liet liggen en de bal alsnog werd buiten gespeeld om een blessurebehandeling mogelijk te maken.

Stengs was op het veld al zwaar aangeslagen en was nog steeds behoorlijk emotioneel toen hij op een brancard naar de kant werd gedragen. "Dat ziet er niet goed uit, hè?", zegt ESPN-analist Kees Kwakman kort na de wedstrijd. Presentator Jan Joost van Gangelen zag het van dichtbij: "Hij kwam met de brancard naar beneden, ik stond te wachten om naar boven te gaan. Shirt over z'n ogen..."

Kwakman verwijst naar het eerdere blessureleed waarmee Stengs geconfronteerd werd in zijn loopbaan: "Hij heeft natuurlijk een verleden met z'n knie, laten we hopen dat het meevalt." Daarmee verwijst de Volendammer naar het seizoen 2017/18, waarin de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die destijds nog uitkwam voor AZ een kruisband afscheurde waardoor hij uiteindelijk meer dan een jaar moest toekijken. Sindsdien is Stengs tot op heden gevrijwaard gebleven van blessures van dergelijke orde, maar zijn reactie op de kwetsuur die hij donderdag opliep doet vrezen dat hij weer lange tijd absent zal gaan zijn.