Feyenoord heeft goud in handen: 'Hoe meer ik hem zie, hoe meer ik hem waardeer'

Dennis te Kloese wil niet zien vertrekken bij Feyenoord. De spelmaker van Feyenoord maakt een goede indruk in de voorbereiding, maar staat ook in de belangstelling van Lazio. In gesprek met ESPN wordt Stengs door algemeen en technisch directeur Te Kloese ‘echt een bijzondere speler’ genoemd.

De 25-jarige Stengs staat voor zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Hij was vorig seizoen goed voor 8 doelpunten en 18 assists in 43 officiële wedstrijden. De verwachtingen voor de nieuwe jaargang zijn hooggespannen bij de fans, zeker nadat Stengs zaterdag indruk maakte in de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge (1-0). Hij onderscheidde zich met fraaie diepteballen en rushes naar voren; met een fraaie crosspass op Marcos López speelde Stengs een hoofdrol voorafgaand aan het enige doelpunt van de wedstrijd.

“Calvin is echt een bijzondere speler. Hoe meer je hem ziet en met hem omgaat, hoe meer je hem leert te waarderen, ook als persoon”, vertelt Te Kloese zondag tijdens de Open Dag van Feyenoord. “We hebben wat volwassen jongens in de selectie nodig. Ik denk dat hij dat wel is. Hij verdient alle krediet voor hoe fit hij is en hoe belangrijk hij is. Hij ziet dingen op het veld die veel spelers soms niet zien. Dat maakt hem een speciale speler. We zijn blij met hem.”

Bekend is dat Lazio interesse heeft in Stengs. De aanvallende middenvelder bevestigde die interesse begin juli voor de camera's van ESPN, maar bezwoer daarbij direct dat de belangstelling 'vooralsnog niet concreet' zou zijn. Zaterdag schreef La Gazzetta dello Sport echter dat Stengs betrokken kan worden in een ruildeal waarbij Gustav Isaksen de omgekeerde weg zou bewandelen.

